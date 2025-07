Тръмп заплаши с 50% мито върху медта и 200% - за фармацевтичните продукти

Президент на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че планира да въведе 50% мито върху вноса на мед като част от предстоящи секторни налози, предаде Bloomberg. Той също така посочи, че може да наложи разрушителна ставка от 200% върху продуктите на фармацевтичните компании, произведени в чужбина. Второто обаче няма да се случи веднага, а след поне една година.

По време на заседание на правителството държавният глава каза пред журналисти, че все още планира да наложи мита върху избрани индустрии, включително за производството на лекарства, полупроводници и метали.

„Смятам, че митото върху медта ще бъде 50%“, каза той в отговор на въпрос за конкретните налози. Фючърсите върху медта в Ню Йорк поскъпнаха със 17% след изказването му - най-големият еднодневен ръст от поне 1988 г. насам.

Доналд Тръмп сигнализира, че ще даде на фармацевтичните компании известно време, за да преместят производството си в САЩ, преди да наложи мита до 200% върху техните продукти.

Индексът S&P 500 на фармацевтичните компании се обърна надолу след изказването му, а акциите на гигантите в индустрията Eli Lilly & Co., Merck & Co. и Pfizer Inc. изтриха част от предходните си ръстове.

Натиск чрез мита

Макар и очаквано отдавна, митото върху медта заплашва да разтърси индустрия, която от десетилетия разчита на комбинация от активно вътрешно производство и стабилен внос от основни търговски партньори на САЩ. Новата мярка идва в момент, когато САЩ и светът очакват драстичен ръст на търсенето на индустриалната суровина през следващото десетилетие. Центрове за данни, автомобилни и енергийни компании търсят ресурси, за да увеличат производството на електромобили и капацитета на електрическата мрежа. Преоборудването на енергийните и транспортните системи към възобновяеми източници ще изисква много повече мед, отколкото производителите понастоящем доставят.

САЩ са консумирали около 1,6 млн. тона рафинирана мед през 2024 г., според Геоложката служба на страната. Макар да разполага със значителен добив (850 000 тона първично производство през миналата година), страната все още разчита на внос от ключови партньори. Чили е най-големият източник с 38% от общия внос, следвана от Канада с 28% и Мексико с 8%. Нетният внос на мед представлява 36% от търсенето, според изследване на Morgan Stanley.

Заплахи за фармацевтиката

Доналд Тръмп повдига темата за лекарствата отдавна, въпреки тревогите в бранша, че митата могат да нарушат веригите за доставки, да влошат недостига на медикаментите и да повишат цените за американците.

Държавният глава критикува производството на лекарства в чужбина като заплаха за националната сигурност и използва заплахата от мита като стимул за връщане на производството в САЩ. В резултат редица компании обявиха инвестиции за милиарди долари в американско производство.

Очаква се митата да ударят особено силно Ирландия, където търговски излишък от 54 млрд. долара (47,6 млрд. евро) със САЩ предизвиква гнева на Тръмп. Дисбалансът, движен основно от фармацевтичния сектор, се дължи на благоприятния данъчен режим и висококвалифицираната работна ръка в страната. Американски компании като Lilly и Pfizer управляват близо две дузини фабрики в Ирландия, които изнасят към САЩ, според анализ на TD Cowen.