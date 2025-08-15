Гръцкият бизнес гледа към България – с фокус върху енергетика, логистика и ИТ

Очаква се засилване на инвестиционния интерес на гръцките компании към България в няколко области – възобновяема енергия, логистика и транспортни коридори (при засилен интерес към коридора "Солун - Кулата - София"), индустриални паркове, информационни технологии (ИТ) и стартиращи компании, особено около Солун и Пловдив. Това се посочва в анализ на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на България в Атина и Солун, цитиран от БТА.

България, от своя страна, има добри шансове да увеличи присъствието си на гръцкия пазар чрез няколко вида продукти и услуги, коментират търговските ни представители в Гърция. Като български продукти с потенциал те посочват храни и напитки (млечни продукти, месо, консерви, биопродукти), строителни материали и мебели, текстил и облекло, както и ИТ и аутсорсинг услуги.

Инвестиции

Гърция е сред най-значимите чуждестранни инвеститори в България, с голям брой фирми и проекти в ключови сектори. Над 18 хил. гръцки компании работят в България, създавайки около 60 хил. работни места и инвестиции от около 4,415 млрд. евро по данни на БНБ към 31 декември 2024 г.

България е привлякла инвеститори в хранителната промишленост, инфраструктурата, енергетиката - с интерес към ВЕИ. През последните години се наблюдава засилен интерес към индустриалните зони около Пловдив, Стара Загора и Русе.

Гръцки инвестиции в България имат както големи компании (в промишленост и банки), така и малки и средни предприятия (услуги и търговия). Водещи сектори за гръцките инвестиции са: производство на метали, финанси (банково дело), производство на храни и напитки, търговия, недвижимо имущество, текстил и строителство.

Някои от по-значимите инвестиции и компании, опериращи на българския пазар, са в сферите на: металообработване и производство, производство и търговия на рафинирани нефтопродукти и продукти от изкопаеми горива, строителство и енергетика, циментовата промишленост, метални изделия и термопанели, изграждане на "сух док" за контейнерни товари, банков сектор, производство на хартия, картон и изделия от тях, хранително-вкусовата промишленост, търговия с мебели и спортни стоки.

Българските инвестиции в Гърция обхващат стратегически инфраструктурни проекти в областта на енергетиката и транспортното сближаване, значителен интерес и участие в недвижими имоти и туристическия сектор, както и развиваща се активност на български малки и средни предприятия и технологичния сектор на гръцкия пазар.

Българските инвестиции в Южна Гърция са основно концентрирани в района на Атина. Основните сектори включват: застрахователните услуги – български застрахователни компании вече оперират чрез офиси в Атина, производство и пласмент на дограми – български компании отвориха складова и дистрибуционна мрежа в района на Южна Гърция. Други сектори са строителството и недвижимите имоти, особено в района на Атинската ривиера, високотехнологични инвестиции.

Българските инвестиции в Северна Гърция са предимно в районите на Солун, Кавала и Серес. Основните сектори включват: търговия на дребно и едро – български компании имат търговски обекти и складове, хранително-вкусова промишленост, логистика и транспорт, строителство и недвижими имоти с интерес към туристически обекти и жилищно строителство.

Стокообмен

През последните години двустранният стокообмен се характеризира със значително положително салдо за България. От 2021 г. стокообменът се задържа на нива над 4,5 млрд. евро, в сравнение с предходните години, когато е бил средно около 3 млрд. евро.

През 2024 г. Гърция е на пето място между търговските партньори на България по отношение на износа с дял 5,2 на сто от общия износ на България за света и на шесто по отношение на вноса, с дял 5 на сто от общия внос. Двустранният стокообмен достига малко над 4,7 млрд. евро, като се наблюдава ръст от 2,5 на сто спрямо предходната година. Българският износ за Гърция е възлязъл на малко над 2,2 млрд. евро, като се е свил със 7,8%. Вносът от Гърция е достигнал близо 2,5 млрд. евро, като отбелязва ръст от 14,1% спрямо предходната година.

В структурата на българския износ за Гърция през последните години доминират стоките с относително ниска степен на преработка, електроенергия и субпродукти.

Износът за Гърция се съсредоточава в три основни сектора: селскостопански и хранителни продукти като пшеница, царевица, слънчогледово олио, и др.; електрическа енергия и минерални суровини и дървесина. Голяма част от вноса от Гърция се формира от петрол, природен газ и петролни продукти, текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, машини и оборудване и неблагородни метали.

Изложения и панаири

Предстоящите важни изложения в Южна Гърция през втората половина на 2025 г. са: FOODTECH & GLOBAL PACK 2025 (7-10 ноември 2025 г.) - за технологии и оборудване за хранително-вкусовата и опаковъчната промишленост, XENIA 2025 (22-24 ноември 2025 г.) - за туристическата индустрия, но и за иновации.

В Северна Гърция през втората половина на 2025 г. предстоят: Международният панаир Солун (TIF) – септември 2025 г. – най-голямото търговско изложение на Балканите, FRESKON – Международното изложение за плодове и зеленчуци (октомври, Солун), PHILOXENIA – туристически панаир (ноември, Солун) – подходящ за туроператори и спа бизнес.

(БТА, със съкращения)