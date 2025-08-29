Потребителската инфлация в САЩ се ускорява през юли, но остава в рамките на очакваното

Инфлацията в САЩ се е ускорила леко през юли според предпочитания от Федералния резерв измерител, предава CNBC. Това показва, че митата на президента Доналд Тръмп започват да оказват влияние върху американската икономика.

Ценовият индекс на разходите за лично потребление (РСЕ) сочи, че основната инфлация, която изключва храните и енергоносителите, е достигнал 2,9%, според данни на Министерството на търговията от петък. Това е с 0,1 процентни пункта повече от нивото през юни, но е в съответствие с консенсусната прогноза на Dow Jones.

На месечна база основният индекс PCE се е повишил с 0,3%, което също е в унисон с очакванията. Индексът на всички стоки показва годишен темп на ускорение от 2,6% и месечен ръст от 0,2%, без да изненадва анализаторите.

Федералният резерв използва РСЕ индекса като основен инструмент за прогнозиране. Въпреки че следят и двата показателя, централните банкери смятат основната инфлация за по-добър индикатор за дългосрочните тенденции, тъй като тя изключва колебанията в цените на хранителните продукти и горивата.

Финансистите все още целят ниво на инфлация от 2%. Поради това докладът от петък показва, че икономиката все още е далеч от нивото, при което Федералният резерв се чувства комфортно.

Въпреки това инвеститорите очакват централната банка да възобнови понижаването на основния лихвен процент на заседанието си следващия месец. Членът на Управителния съвет на Фед Кристофър Уолър потвърди подкрепата си за понижение по време на реч в четвъртък, като заяви, че би обмислил по-голямо намаление, ако данните за пазара на труда продължат да се влошават.

Потребителските разходи са се увеличили с 0,5% за месеца, в съответствие с прогнозите и като показател за стабилност въпреки по-високите цени. Личните доходи са се увеличили с 0,4%, което допълва доклада, в който всички цифри отговарят на очакванията.