България е сред страните в ЕС с най-рязък спад на индустриалното производство

България е сред страните членки на Европейския съюз (ЕС) с най-сериозно намаление на индустриалното производство. През август то се е свило с 8,6% на годишна база, сочат публикувани в сряда данни на Евростат. В същото време производството се е увеличило с по 1,1% на годишна база както в еврозоната, така и в ЕС.

През август в сравнение с юли промишленото производство се е понижило с 1,2% в еврозоната и с 1% в ЕС. През юли то нарасна с 0,5% във валутния съюз и с 0,4% в целия евроблок.

В еврозоната през август в сравнение с юли промишленото производство е намаляло с 0,2% при междинните стоки, с 0,6 при енергията, с 2,2% при капиталовите стоки. То се е свило с 1,6 за трайните потребителски стоки и се е увеличило за нетрайните потребителски стоки с 0,1%.

В ЕС промишленото производство е останало стабилно за междинните стоки, но е намаляло с 0,7% за енергията, с 1,6% за капиталовите стоки, с 1,1% за дълготрайните потребителски стоки и с 0,4 за недълготрайните потребителски стоки.

Най-резки месечни спадове са отчетени в Германия (5,2%), Гърция (4,5%) и Австрия (3,1%). Най-съществени увеличения се наблюдават в Ирландия (9,8%), Люксембург (4,8%) и Швеция (3,6%).

В еврозоната през август 2025 г. в сравнение с август 2024 г. промишленото производство е отчетено намаление при междинните стоки с 1,7%, при енергията с 0,7%, при капиталовите стоки с 0,4% и при дълготрайните потребителски стоки с 2,6%. То е нараснало за недълготрайните потребителски стоки с 8,2%.

В ЕС промишленото производство е спаднало за междинните стоки с 1,3%, за енергията с 1,5%, за капиталовите стоки с 0,5 и за дълготрайните потребителски стоки с 1,9%. То се е увеличило при недълготрайните потребителски стоки с 6,5%.

Най-значителните годишни ръстове са регистрирани в Ирландия (28,6%), Люксембург (9,5%) и Швеция (8,3%). Най-сериозните намаления са отчетени в България (8,6%), Словакия (6,3%) и Дания (5%).