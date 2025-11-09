Дефлационният натиск в Китай се смекчи леко през октомври

Дефлационният натиск в Китай се е смекчил през октомври, тъй като цените на потребителските стоки са се върнали към растеж, след като останаха на отрицателна територия през по-голямата част от тази година, подкрепени от търсенето в празничния сезон, докато спадовете при цените на едро също станаха по-умерени, предава CNBC.

Данни на Националното статистическо бюро на Китай, публикувани в неделя, показаха, че индексът на цените на потребителските стоки за октомври е нараснал с 0,2% спрямо очакванията на анализаторите за нулев растеж на годишна база. Показателят за октомври е най-силният от началото на годината и първи растеж на цените на потребителските стоки от юни насам.

На месечна база индексът на потребителските стоки също е нараснал с 0,2% спрямо очакванията на анализаторите за нулев растеж.

Цените на храните, които тласкат индекса в страната надолу, са намалели с 2,9% на годишна база. Те обаче са се повишили с 0,2% спрямо предходния месец.

Дефлацията в производствения сектор се смекчи, като цените са намалели с 2,1% на годишна база спрямо очакванията на анализатори, участвали в допитване на Ройтерс, за спад 2,2 на сто. Те са на отрицателна територия от три години насам. На месечна база производствените цени са нараснали с 0,1% през октомври.

„През октомври политиките за повишаване на местното търсене продължиха да се прилагат, съчетани с подкрепа от празниците около Националния ден и фестивала в средата на есента“, коментира Дон Лидзюен, главен статистик в градското подразделение на Националното статистическо бюро, цитиран в прессъобщение.

Макар че стъпките на Китай за укротяване на ценовите войни и насърчаване на търсенето изглежда са започнали да дават плод, печалбите на промишлените компании в страната през септември нараснаха с над 21% и експерти предупреждават, че зависимостта на китайските местни власти от данъчните приходи насърчава устойчивото производство, като засилва конкуренцията и свръхкапацитета, докато не се въведат значими данъчни промени.

Промишленото производство в Китай през октомври спадна повече от очакваното, като се сви до най-ниското си ниво от шест месеца, показа официално допитване, публикувано на 30 октомври. Подиндексите на производството, новите поръчки, наличностите от суровини и заетостта задълбочиха свиването си, което показва рязко забавяне на промишленото производство.

Китайските производители са в затруднено положение поради несигурността на търсенето, свързано с търговското напрежение със САЩ тази година и слабото доверие на потребителите в страната, докато Китай се бори с продължителна жилищна криза и спънки пред износа.

Износът на страната през октомври неочаквано намаля, като доставките до САЩ отбелязаха двуцифрени спадове за седми пореден месец с понижение от 25%, показаха данни на митническата служба, публикувани в четвъртък.

В бъдеще пречките пред износа може да отслабнат, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин постигнаха търговско примирие на срещата си в Южна Корея на 30 октомври, като успокоиха напрежението, което породи притеснения от пълномащабна търговска война.

Миналия месец китайските ръководители обещаха да подкрепят местното потребление, когато очертаха икономическата пътна карта за следващите пет години. Китай трябва „енергично да повиши потреблението“, се казваше в изявлението след срещата.

Ръководителите прибавиха към нуждата от нарастване на потреблението призиви за балансирането му с „ефективни инвестиции“ и „придържане към стратегическата точка за разширяване на местното търсене“.