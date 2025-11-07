Износът на Китай се свива през октомври заради търговското напрежение със САЩ

Износът на Китай се свива през октомври заради подновеното търговско напрежение със САЩ. Това нанася удар на икономиката, която е от месеци е изложена на риск от забавяне , съобщава Bloomberg.

Износът намалява с 1,1% – първият спад от февруари насам, според митнически данни, публикувани в петък. За сравнение, през септември износът отчете 8,3% ръст.

За сравнение, средната прогноза на анализаторите, анкетирани от Bloomberg, е за 2,9% ръст на експорта. Само един анкетиран е посочил, че очаква понижение.

Напрежението със САЩ по отношение на търговията ескалира миналия месец, преди по-късно през октомври да бъде постигнато споразумение между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин на преговори в Южна Корея. Въпреки че износът отбелязва бум през последното тримесечие, икономическият растеж на Китай се забавя до най-слабия темп от година насам и рискува още по-рязко забавяне през следващите месеци.

Китайският износ за САЩ се срива с 25,17% на годишна база, според данните. Същевременно експортът за Европейския съюз (ЕС) и икономиките от Югоизточна Азия – най-големите търговски партньори на страната, расте, съответно, с 0,9% и 8,9%, посочва Ройтерс.

Китайският износ досега беше устойчив, тъй като други пазари компенсираха спада в доставките до САЩ. Продажбите в чужбина нарастват всеки месец от февруари, когато активността се сви заради Лунната Нова година, посочва Bloomberg.

Редица данни показват охлаждане през октомври спрямо рекордите, наблюдавани в по-ранните месеци. Пристанището в Шанхай непример е обработило най-малко контейнери от април насам.

Дори със спада на износа през октомври общият експорт за периода януари-октомври надхвърля 3 трлн. долара, сочи статистиката. Тази граница е достигната за първи път за период от 10 месеца.

В комбинация със слабия внос през по-голямата част от годината, търговският излишък на Китай поставя нови рекорди, като достига 965 млрд. долара досега тази година.

С намаляването на митата на САЩ върху износа от Китай с 10% от следващия понеделник е възможно търговията между двете най-големи икономики в света да се засили до края на годината. Ефектът обаче може да се окаже ограничен, тъй като митата върху китайските стоки все още са по-високи от тези върху износа от други страни.

Китайските стоки, насочени към САЩ, се облагат със средно мито от около 45%, над нивото от 35%, което според някои икономисти заличава маржовете на печалба на китайските производители.

Китай обяви тази седмица инициатива за увеличаване на вноса си, която има за цел да направи страната „най-добрата дестинация за износ“ и да „отвори печелившо сътрудничество“.

Недостатъчното вътрешно търсене обаче остава пречка за икономиката. Данните за вноса показват разширение с 1% през октомври – най-бавният темп от пет месеца, в сравнение със 7,4% растеж през септември и прогнозирано увеличение от 3,2% през десетия месец от годината.

Миналия месец официални лица заявиха, че Китай ще се стреми да увеличи процента на потреблението на домакинствата от БВП „значително“ през следващите пет години, след като ключово заседание на Централния комитет на управляващата комунистическа партия очерта икономическите и политическите цели за периода 2026-2030 г.