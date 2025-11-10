Потребителските цени в Китай неочаквано се повишават заради търсенето по празниците

Потребителските цени в Китай неочаквано са се повишили през октомври, като празниците в рамките на месеца са стимулирали разходите за пътувания, храна и транспорт - подем, който много икономисти смятат за краткотраен, предава Bloomberg.

Индексът на потребителските цени е нараснал с 0,2% на годишна база след спада от 0,3% през септември, според данни на Националното статистическо бюро. Средната прогноза на икономисти, анкетирани от Bloomberg, беше за понижение от 0,1%.

Основната инфлация в Китай, която изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, се е ускорила до 1,2%.

Разходите за услуги също са се увеличили с 0,2% през миналия месец и са допринесли за забързването на инфлацията, посочва статистическото бюро. Дефлацията при цените на производителите е отслабнала, въпреки че продължава вече 37-и пореден месец.

„По-широкото покачване на цените вероятно отразява сезонното търсене около „Златната седмица“, пишат икономисти от Goldman Sachs. „Остава да се види колко траен ще бъде този ефект“, добавят те.

Постоянната дефлация насърчава потребителите да отлагат покупки, увеличава тежестта на дълговете и намалява печалбите, което крие риск от низходяща спирала на по-слабо потребление и по-ниски инвестиции.

Въпреки че Пекин е напът да постигне целта си за растеж от около 5% тази година, разширяването на номиналния брутен вътрешен продукт (БВП) е по-бавно заради спадащите цени.

Правителството намали официалната си цел за потребителската инфлация до около 2% за тази година - най-ниското ниво от повече от две десетилетия. Дори така, ръстът на цените през голяма част от 2025 г. остава около нула или отрицателен.