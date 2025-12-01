Очаква се американците да похарчат 14,2 млрд. долара в Кибер понеделника

Очаква се американските потребители да похарчат 14,2 млрд. долара в рамките на Кибер понеделника след силените данни от Черния петък, по време на който по-богатите потребители харчеха свободно за стоки, а купувачите с по-ниски доходи търсеха изгодни оферти, става ясно от доклад на Adobe Analytics, цитиран от Ройтерс.

Очаква се американците да похарчат с 6,3% повече за онлайн покупки по време на Кибер понеделника, отколкото са разходите им през същия ден на 2024 г. - традиционно най-силният ден за онлайн пазаруване в САЩ и кулминацията на четиридневната пазарна треска, която започва веднага след Деня на благодарността.

Онлайн разходите в САЩ по време на Черния петък достигнаха рекордните 11,8 млрд. долара, а за уикенда общо 23,6 млрд. долара - с около 9% повече спрямо миналата година.

Пазаруването във физическите магазини е по-слабо, като показателят спада с 5,3% за уикенда спрямо същото време на миналата година, сочат данни на консултантската фирма RetailNext.

Наличните данни показват разделение между по-богатите потребители, които харчат по-свободно, и купувачите с по-ниски доходи, които търсят достъпни стоки в магазини като Walmart и Target.

„Когато погледнете потреблението по бройки, а не разходите в долари, ясно виждате разликата“, посочва Маршал Коен, главен съветник по търговията на дребно в Circana. „Купувачите с по-ниски доходи или купуват стоки на по-ниски цени, или купуват по-малко артикули“, добавя той.

Очаква се луксозните стоки леко да изпреварят общия растеж, подчертава Коен.

Разходите за покупки по време на празниците като цяло се забавят след пандемията, поне онлайн. Данните на Adobe показват едноцифрен ръст през последните пет години, след двуцифрен ръст за всяка година между 2015 и 2020 г.

Потребителите с ниски доходи, които получиха правителствено финансиране по време на пандемията, станаха по-осъзнати по отношение на цените, тъй като държавната помощ е изразходена. Въпреки това, ръстът на продажбите е забележителен, предвид неотдавнашното спиране на работата на правителството на САЩ и слабото потребителско доверие в ерата на високи мита.

Това отразява силата на икономическите показатели, като ръста на реалните заплати и този на разполагаемия доход, въпреки опасенията на потребителите.