ЕС готви план за прилагане на следващата фаза от търговското споразумение със САЩ

Европейският съюз (ЕС) ще предложи план на САЩ, който ще приложи следващата фаза от търговското споразумение, постигнато от двете страни това лято, пише Bloomberg, като се позовава на собствени източници, пожелали анонимност.

Еврокомисарят по въпросите на търговията на ЕС Марош Шефчович трябва да се срещне с американски представители по-късно този месец, според източниците на информационната агенция.

Този ход е в отговор на предложения, изпратени от Вашингтон до Брюксел по-рано тази година. Предложенията изискват правно обвързващ план за преразглеждане на регламентите на ЕС, за които се твърди, че вредят на американския бизнес, според източниците.

Споразумението, постигнато между председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп през август, определи 15% мито върху повечето стоки от ЕС, които се внасят в САЩ. То включва обаче и обещания за продължаване на работата по спорни въпроси, като износа на стомана и немитническите бариери пред търговията, например правилата за големите дигитални платформи и многонационалните компании.

Таванът от 15% мито се прилага и за вноса на автомобили и ЕС иска да си гарантира, че това ще се разпростре и при други индустрии, върху които САЩ могат да наложат секторни мита в бъдеще. Като част от споразумението малък брой стоки от ЕС се ползват от по-ниски ставки. Блокът представи законодателство за премахване на митата върху американски промишлени стоки и някои нечувствителни селскостопански продукти.

Говорител на Комисията е отказал да коментира плана пред медията, но потвърждава, че ЕС се ангажира както на политическо, така и на техническо ниво със САЩ.

ЕС е най-големият износител за САЩ. Графика: Bloomberg

Планът за действие, който все още не е споделен със САЩ, ще се фокусира върху пет области, според източниците на Bloomberg. Тези области включват мита и достъп до пазара, където ЕС търси по-ниски ставки за няколко допълнителни стоки, включително вина и спиртни напитки.

Планът също така се стреми към диалог за решаване на спорни въпроси, като стандарти, цифрова търговия, технически бариери и други търговски оплаквания, посочват източниците на агенцията. Документът ще проучи и сътрудничеството в областта на стоманата и алуминия, като ЕС иска да работи със САЩ за справяне с глобалния свръхкапацитет.

ЕС все още е изправен пред 50% мито върху износа на стомана и алуминий, както и върху много производни продукти. Съюзът е особено обезпокоен, че широкият спектър от стоки, засегнати от митата, рискува да подкопае 15-процентния таван, договорен със САЩ. Комисията, която се занимава с търговските въпроси от името на целия блок, иска квотна система, която би позволила определено количество от износа на метали да получава по-ниски мита.

Предложеният план за действие ще се стреми да бъде създадена работна група за икономическа сигурност, която да се фокусира върху въпроси като наблюдение на инвестиции, контрол върху износа, обществени поръчки и доставки на критични суровини, според източниците.

Планът би обхванал и наблюдавал и стратегическите покупки и инвестиции, които ЕС обеща да направи – на втечнен природен газ и чипове, като част от сделката, договорена с Тръмп, добавят източниците на агенцията.

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник ще участва в срещата на министрите на търговията на ЕС в Брюксел на 24 ноември.