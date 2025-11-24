САЩ към ЕС: Ще понижим митата, ако предложите балансирани цифрови регулации

САЩ поискаха от Европейския съюз (ЕС) да направи регулирането на технологичния сектор „по-балансирано“ в замяна на понижаването на американските мита върху вноса на стомана и алуминий от блока, съобщава Ройтерс.

На среща в Брюксел представители на ЕС призоваха министъра на търговията на САЩ Хауърд Лутник и търговския представител Джеймисън Гриър да приложат търговското споразумение от юли, което включва намаляване на американските мита върху стоманата от ЕС и премахването им за някои стоки от блока, като вино и спиртни напитки.

Но Лутник заяви, че ЕС първо трябва да преосмисли правилата си за цифровия сектор, за да ги направи по-балансирани.

„След като установят рамка, с която сме доволни и която разбираме, когато разрешат тези нерешени въпроси, тогава, мисля, че можем да се заемем със стоманата и алуминия“, заяви Лутник пред журналисти.

Той не уточни какви промени се стремят САЩ, но каза, че балансираните правила биха могли да привлекат инвестиции от 1 трлн. долара в ЕС.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп критикува правилата на ЕС, които ограничават властта на технологичните гиганти и изискват от големите онлайн платформи да премахнат вредното съдържание, заявявайки, че тези мерки несправедливо са насочени към американски технологични компании.

Европейската комисия (ЕК) многократно е заявявала, че е суверенно право на ЕС да регулира.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович заяви, че правилата на ЕС за технологиите не са дискриминационни.

„Те не са насочени към американските компании, но знаем, че това е един от въпросите, които САЩ искат да обсъдят. Готови сме да отговорим по въпроса, както САЩ са готови да отговорят на нашите запитвания“, посочи Шефчович.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович. Снимка: Bloomberg L.P.

Съгласно споразумението от края на юли, САЩ налагат 15% мита върху повечето стоки от ЕС, докато блокът се ангажира да премахне много от митата върху вноса от САЩ.

Предвид необходимостта от одобрение от Европейския парламент и правителствата на ЕС, това може да се случи едва през март или април, което според дипломати от ЕС е раздразнило Вашингтон.

Междувременно блокът посочи някои договорени точки, по които иска да види напредък, като сред тях са митата върху стоманата и алуминия. САЩ налагат 50% мито върху металите и от средата на август го прилагат към съдържанието на метал в 407 „деривативни“ продукта, като мотоциклети и хладилници. Още деривати може да бъдат добавени следващия месец.