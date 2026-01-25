Лагард не е на едно мнение с Карни по отношение на "разкъсания свят"

Мрачната прогноза на Марк Карни за разпадащия се свят срещна отпор от световните икономически лидери на форума в Давос, които подчертаха, че взаимната зависимост в международните отношения не може да бъде пренебрегвана, предава Bloomberg.

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че „не е съвсем на същата вълна“ с канадския премиер и не вижда „разрив“. Нгози Оконджо-Ивеала, генералният директор на Световната търговска организация (СТО), посочи как светът преодолява бурята, предизвикана от опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да пренареди търговията и да придобие повече територии.

„От икономическа и бизнес гледна точка ние зависим един от друг“, каза Лагард на финалния панел на Световния икономически форум в швейцарския курорт. „Имаме много силни връзки и обвързаности“, добави тя.

Въпреки трансантлантическата размяна на реплики относно желанието на Тръмп да анексира Гренландия, последвана от продължителната му реч на форума в сряда, където той смекчи заплахите си за арктическия остров, именно обръщението на Карни ден по-рано предизвика най-много реакции в Давос тази седмица.

Канадският премиер описа как „редът, базиран на правила, изчезва“ и как „силните правят каквото могат, а слабите трябва да търпят каквото трябва.“ Той отправи призив към своите колеги от „средните сили“ да действат заедно, защото „ако не сме на масата, ние сме в менюто.“

На този фон Оконджо-Ивеала, която повтори призива на Лагард да „различаваме сигналите от шума“, също акцентира върху позитивите.

„Това, което се случва, е, че въпреки всички нарушения, системата има известна устойчивост“, каза тя. „Глобалната търговията е претърпяла най-големите сътресения за последните 80 години, няма абсолютно никакво съмнение за това. Но мисля, че системата е създадена така, че е доста силна и ще е необходимо много, за да бъде разрушена“, добави ръководителят на СТО.

Редом до тях беше и управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, чиято организация тази седмица повиши прогнозата си за глобалния растеж, но предупреди за възможен балон около изкуствения интелект (AI), както и за търговски и геополитически напрежения. Тя изглеждаше по-малко оптимистично настроена.

„Няма съмнение, че светът се променя“, каза Георгиева. „Ние сме в свят, който е по-податлив на шокове. Изненадваме се от геополитиката, от технологиите, от климата и не сме свикнали да живеем в такова бързо променящо се обкръжение“, посочи тя.

Междувременно саудитският финансов министър Мохамед ал-Джадаан предложи гледната точка на човек, който наблюдава света от Близкия изток, а не от Вашингтон, Женева или Франкфурт. Според него възгледът на Карни не е нищо ново.

„Всъщност ние в Саудитска Арабия живеем в друг световен ред от десетилетия“, каза той. „Просто Западът тепърва започва да го усеща, и затова казват „ние“. Но ние всъщност го преживяваме от известно време“, добавя той.

Когато разговорът премина към изкуствения интелект, Нгози Оконджо-Ивеала използва това като още един пример за това как глобалната система, установена след световните войни, все още има своето значение.

„Знам, че всички мислят, че мултилатерализмът е мъртъв и сме сами, но има определени проблеми, които просто не можем да решим сами, и нито една държава, дори един регион, не може да бъде отговорен за регулирането или поставянето на рамки за изкуствения интелект“, каза тя. „Не трябва ли да търсим глобално сътрудничество по този въпрос, въпреки че това започва да става малко неприятна дума“, попита още ръководителят на СТО.

Кристин Лагард имаше последната дума в панела и се опита да очертае път напред за Европа и една от най-значимите срещи в Давос през последните години.

„Доверието и истината вървят ръка за ръка, и това, с което си тръгвам от тази седмица, е, че имаме дълг към истината“, каза председателят на ЕЦБ. „Доверието е ерозирало малко, а може би много, но нашият дълг в духа на диалога определено е да възстановим това, което може би е било подкопано“, добави тя.

Още несъгласие от страна на Лагард

Във вторник председателят на Европейската централна банка внезапно е напуснала вечеря в Давос, на която са се допускали само гости със специални покани, след като американският министър на търговията Хауърд Лутник е започнал да критикува Европа.

По време на специалната вечеря са присъствали над 100 души. В речта си пред гостите Лутник е говорил против европейските икономики и липсата им на конкурентоспособност в сравнение с мощта на САЩ. Това е накарало няколко европейски представители в залата да се почувстват некомфортно и когато критиките са се засилили, Кристин Лагард е напуснала залата, твърдят вътрешни източници.

Според един от източниците на медията, думите на министъра са били посрещнати с освирквания. Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър също е бил на масата, на която е присъствал и главният изпълнителен директор на Blackrock Inc. Лари Финк.

Председателят на ЕЦБ е бивш френски министър на финансите и също така беше ръководел МВФ през по-голямата част от първия мандат на американския президент Доналд Тръмп. В началото на 2024 г. тя започна да предупреждава, че завръщането на Тръмп в Белия дом може да доведе до проблеми за Европа.