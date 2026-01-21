Лагард очаква минимален ефект върху инфлацията от допълнителните мита на Тръмп

Потенциалната нова серия от мита от страна на американския президент Доналд Тръмп ще има само минимално влияние върху инфлацията в Европа, заяви председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

„Ако погледнем в краткосрочен план, непосредственият ефект би бил относително малък“, каза тя в сряда в интервю за радио RTL.

Последните заплахи на Тръмп биха увеличили средната ставка на митата за еврозоната до 15% спрямо настоящите около 12%.

„Ценовият натиск би бил засегнат скромно, вероятно във възходяща посока, но тъй като инфлацията в момента е под контрол на ниво от 1,9%, въздействието на митата не е повод за притеснение“, каза Лагард.

Все пак тя предупреди, че страните с най-големи обеми износ, включително Германия, ще понесат по-голям удар от другите, като също така алармира за възможен шок върху доверието на потребителите.

„Това, което е далеч по-сериозно, е степента на несигурност, създавана от постоянните промени в позициите на президента Тръмп“, добави още Лагард.

Дигитални пари

На този фон гуверньорът на Италианската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Фабио Панета заяви, че парите на търговските банки неизбежно ще станат напълно токенизирани в бъдеще, подобно на парите на централните банки, а двата вида валута ще продължат да бъдат опора на паричната система.

В реч пред Италианската банкова асоциация в сряда той посочи, че е трудно да се предвиди как ще се развиват стейбълкойните, предаде Ройтерс. По думите му обаче ролята им в паричната система може да бъде само допълваща, тъй като тяхната стабилност може да бъде гарантирана единствено чрез обвързване с традиционен вид валута.