Йоахим Нагел: Европа трябва да очертае червени линии пред Китай

Европа трябва по-добре да защити ключовите си индустрии от китайската конкуренция и да очертае „червени линии“, които азиатската страна да не може да премине, заяви управителят на германската централна банка, Бундесбанк, Йоахим Нагел в интервю за Tagesspiegel.

Китай остава привлекателен пазар за европейските износители и важен източник на потребителски стоки, но правителствата не трябва да бъдат „наивни“, когато става въпрос за ключови сектори като производството на автомобили, посочва Нагел, цитиран от Bloomberg.

„Преди някоя от основните ни индустрии да стане жертва на агресивна индустриална политика, трябва да я защитим по-ефективно“, посочва още той.

Според Нагел, който е и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), Европа трябва да отстоява своята позиция по отношение на Китай.

Миналата година Пекин ограничи доставките на редкоземни магнити, които се използват в редица сектори - от батерии за електрически превозни средства до производство на отбранителна техника, подчертавайки уязвимостите на Европа във все по-враждебния геополитически свят.

Заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждане на нови мита за няколко европейски страни бяха поредното напомняне, че континентът трябва да укрепи основите си и да гарантира, че икономиката може да процъфтява.

Въпреки че търговската политика на Тръмп вреди на всички, основните губещи са американските потребители, изтъква Нагел. В момента не е възможно да се каже колко силно налозите тежат на германската икономика, която не се представя толкова зле, колкото често се описва, добавя той.

„Не бива да говорим ненужно лошо за Германия“, предупреждава Нагел, допълвайки: „Същността е много по-добра, отколкото често я възприемаме. Редица изявени критици не осъзнават, че някои мерки се нуждаят от време, за да влязат в сила“.

Плановете на правителството в Берлин да инвестира мащабно в инфраструктура и отбрана, както и амбициите за намаляване на бюрокрацията и увеличаване на дигитализацията, са обещаващи, смята централният банкер.

„Сега всичко е въпрос на изпълнение“, категоричен е Нагел.

Той също така определи решението на Европейския парламент да отложи ратифицирането на търговско споразумение с южноамериканските страни като „неуспех“, като същевременно изрази увереност, че то в крайна сметка ще бъде прието.

„Меркосур ще се осъществи, сигурен съм в това“, посочва Нагел, добавяйки: „Дори предварителното прилагане на част от него би било важна стъпка“.