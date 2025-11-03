Нагел от ЕЦБ: Декемврийското решение за лихвите ще зависи от новите данни

„Нямаше абсолютно никаква причина разходите по заемите на Европейската централна банка (ЕЦБ) да бъдат променени миналата седмица“, заяви гуверньорът на Германската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел, цитиран от Bloomberg.

На последното си заседание базираната във Франкфурт финансова институция запази депозитната лихва на 2% за трети пореден път.

„От последните прогнози от септември данните не са се променили фундаментално. През декември ще прегледаме новите прогнози и ще вземем решение за лихвите въз основа на тези нови данни. Затова запазваме всички опции отворени, и мисля, че това е най-подходящият подход предвид голямата несигурност“, посочи централният банкер в подкаста Table Today.

След осем намаления на лихвите с по 25 базисни пункта в рамките на година, ЕЦБ поддържа лихвите непроменени от юни. Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард отново заяви в четвъртък, че паричният орган е „в добра позиция“ и подчерта, че ще предприеме всичко необходимо, за да остане той в благоприятна позиция.

Докато инфлацията в еврозоната се колебае около целевите 2%, икономиката досега изглежда по-устойчива от очакваното на фона на по-високите мита на САЩ и геополитическото напрежение. Разширяването през третото тримесечие от 0,2% надхвърли прогнозите на икономистите, а по-силните от очакваното данни за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) сочат добър старт на последното тримесечие на 2025 г.

Все пак някои централни банкери се притесняват, че растежът може да се окаже по-слаб от очакваното, което увеличава риска от по-продължително отклонение на инфлацията под целта от 2%. ЕЦБ прогнозира растеж на цените от 1,7% през 2026 г. и 1,9% през 2027 г., като миналата седмица данните показаха, че основният ценови натиск и инфлацията в сектора на услугите остават по-устойчиви от очакваното.

На този фон гуверньорът на Словашката централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Петер Казимир заяви, че финансовата институция трябва да бъде бдителна към рисковете от по-бърза инфлация.

„Мозайката от данни съдържа елементи, които трябва да ни напомнят защо не би било разумно да сваляме гарда на този етап“, посочи той в статия по темата.

„Не трябва да се опитваме да прекаляваме с инженерството на нашата политика и да финтираме инфлационната динамика до съвършенство с малки ходове“, смята Казимир. „Опитвайки се да бъдем прекалено точни, централната банка може сама да се превърне в източник на волатилност, вместо да бъде стълбът на сигурност, от който нашата икономика се нуждае“, предупреди той.

Казимир заяви, че ЕЦБ ще останe бдителна както към рисковете от ускоряване, така и към тези от прекомерно забавяне на инфлацията и е готова да реагира, ако е необходимо.