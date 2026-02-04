Европейският съвет постигна сделка за заема за Украйна, на ход са евродепутатите

Европейският съвет е постигнал съгласие за заема в размер на 90 млрд. евро за Украйна за периода 2026-2027 година, съобщават от институцията. В преговорите участват 24 държави, а Унгария, Словакия и Чехия отказаха да участват.

На срещата си през декември европейските лидери одобриха предоставянето на 90 млрд. евро за Украйна и оставиха на чиновниците да доуточнят подробнностите. Парите ще бъдат осигурени със заем, който ще изтегли ЕС. Той ще бъде гарантиран от европейския бюджет, като лихвите също ще бъдат покрити от бюджета. Украйна ще върне парите само ако Русия изплати репарации за нанесените щети, а тогава ЕС ще върне замразените руски активи на Москва.

Преди да вземат решение за заема, европейските лидери одобриха и перманентно замразяване на руските активи, чийто размер е около 200 млрд. евро. До този момент решеието за тези средства се взимаше на всеки шест месеца единодушно от членовете на ЕС.

Отпускането на средствата за Украйна се обвързва с изискване за реформи и борба с корупцията. Киев ще може да използва 60 млрд. евро за покупката на оръжия, но има ограничение - само от страни от ЕС, Украйна, както и от членове, които са част от Европейското икоомическо пространство (EEA) и са сключили договор за свободна търговия (EFTA). Това са Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Швейцария е член само на EFTA, не и на ЕЕА.

При определени обстоятелства (липса в Европа или спешна нужда) Украйна ще може да купува оръжие от трети страни. Това ще даде възможност за договори за доставка на оръжие от САЩ - например ракети за системи Patriot, както и от Великобритания, но ще е необходимо специално одобрение. Украйна може да купува оръжие и необходимо военно оборудване от САЩ и през програмата на НАТО PURL.

Според оценките на Международния валутен фонд Украйна ще се нуждае от 137 млрд. евро през тази и следващата година. Страната има подкрепата и на други държави - например Норвегия, Япония и Канада.

От Европейския съвет отбелязват, че сега ще работят за бързото съгласуване на заема с Европейския парламент.

Междувременно европейските депутати отказаха да подкрепят търговската сделка със САЩ. Това може да доведе до нов катаклизъм с Вашингтон, коментира европейското издание Politico.

Американският президент Доналд Тръмп и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен постигнаха споразумение за митата и ангажимент от страна на ЕС за намаляване на търговския излишък със САЩ още през лятото на 2025 година. Тогава заедно с други отстъпки ЕС се ангажира да купи втечен газ за 750 млрд. долара до 2028 г. В отговор САЩ намалиха митата за вноса на европейски автомобили, но цялостната сделка още не е преминала през одобрението на европейските депутати.

Източници на Politico отбелязват, че Европарламентът не е замразил гласуването, а се нуждае от повече време, за да анализира всички подробности. Много вероятно сделката ще бъде гласувана в пленарната зала през март.