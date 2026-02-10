Търговският дефицит на България расте с близо 69% през миналата година

Дефицитът на България в стокообмена през 2025 година се увеличава на годишна база с 68,76% и достига 21,710 млрд. лева. Само за декември общото външнотърговско салдо е на минус с 2,909 млрд. лева, като дефицитът расте с близо 76%, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През миналата година изнесените български стоки са за повече от 83,894 млрд. лв., което е с 3,2% по-малко в сравнение с 2024 година.

През декември 2025 г. общият износ на стоки възлиза на 6,736 млрд. лв. и нараства на годишна база с 2,5%.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2024 - 2025 г.

(спрямо същия период на предходната година) %

Източник: НСИ

През 2025 г. общо в страната са внесени стоки за 105,605 млрд. лв., или с 6,1% повече спрямо 2024 г.

През декември миналата година общият внос на стоки нараства за година със 17,3% и възлиза на повече от 9,645 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки от България през периода 2024 - 2025 г.

(спрямо същия период на предходната година) %

Източник: НСИ

Търговия с европейските партньори

При търговията със страни от Европейския съюз през миналата година са изнесени стоки за 53,874 млрд. лева, а вносът е за повече от 60,485 млрд. лева, което води до дефицит от 6,611 млрд. лева.

Само за декември НСИ отчита износ за 4,268 млрд. лева и внос за 5,213 млрд. лева – дефицитът е повече от 945 млн. лева.

Стокообмен с трети страни

По данни на статистиката през 2025 г. износът на български стоки за трети страни намалява с 2,2% в сравнение с 2024 г. и е на стойност 30,020 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония, Китай, Алжир и Обединеното кралство, които формират 49% от износа за трети страни.

През декември миналата година износът отчета намаление с 3,7% на годишна база до 2,468 млрд. лева.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (46,1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (39,5%).

Вносът на стоки в България от трети страни през 2025 г. нараства с 8,5% в сравнение с 2024 г. и е за повече от 45,119 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и САЩ.

През декември вносът на стоки в България от трети страни за година нараства с 30,7% и е в размер на 4,432 млрд. лeвa.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (30,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (33%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за миналата година е на минус с 15,099 млрд. лева.

През декември то също е отрицателно и е на стойност 1,964 млрд. лева.