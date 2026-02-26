Мерц е в Китай, точно когато юанът започва да поскъпва спрямо еврото

Докато германският канцлер Фридрих Мерц обикаля Китай с бизнес лидери от страната, той може да се зарадва, че китайският юан най-сетне започва да поскъпва спрямо еврото.

Въпреки ръстовете на обменния ѝ курс спрямо американския долар миналата година, строго контролираната китайска валута поевтиня с около 8% спрямо еврото, което е най-големият ѝ спад от 2003 г. насам. Това допринесе за увеличаване на китайския износ към Европа. Берлин обвини китайските компании, че се ползват с предимства пред германските си конкуренти, включително благоприятен обменен курс и държавни субсидии, тъй като търговският излишък на азиатската страна с Европа достигна рекордни нива през миналата година.

От началото на тази година обменният курс на китайската валута се е повишил с около 1,5% спрямо еврото. Юанът достигна най-високото си ниво спрямо долара от близо три години в четвъртък, след като Китай даде сигнал, че толерира контролирано поскъпване чрез дневния референтен обменен курс.

Германският канцлер пристигна в Пекин в сряда и проведе отделни разговори с президента Си Дзинпин и с премиера Ли Цян. Посещението му включва и пътуване до технологичния център Ханджоу в четвъртък.

Юанът отбеляза най-голямо понижение спрямо еврото от две десетилетия през миналата година. Графика: Bloomberg LP

„Мерц ще приеме положително устойчивото поскъпване на юана, тъй като това ще елиминира „изкривяванията“ в конкуренцията, за които той спомена в изказването си преди да замине за Китай“, коментира Алекс Лу, стратег в TD Securities. „Известно укрепване на юана през тази година би могло да облекчи притесненията, че Китай използва валутния курс за да си осигури конкурентно предимство в износа“, допълва той.

Макар че Мерц призовава за търпение и диалог за преодоляване на разногласията по търговията и геополитиката на срещата си със Си, 70-годишният консерватор е отправял критики към Пекин в миналото. Преди време той предупреди германските бизнес ръководители да не разширяват инвестициите си във втората по големина икономика в света и заяви по-рано този месец, че „Китай систематично се възползва от зависимостта на другите“.

С безпрецедентен търговски излишък от близо 300 млрд. долара с Европа Китай е в обтегнати отношения със Стария континент. Френският президент Еманюел Макрон определи търговския дисбаланс с Китай като „непоносим““, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен смята, че връзките на блока с Китай „достигнаха повратна точка“.

Стойността на износа на Китай към ЕС вече е над два пъти по-висока от вноса му, тъй като китайските продавачи пренасочват стоки, които са обект на мита в САЩ. Търговският излишък на Китай с Европа се увеличи значително по време на пандемията, тъй като хората купуваха повече стоки, за да се приспособят към блокадите и работата от вкъщи.

Китайските компании едновременно започнаха да се изкачват по веригата на стойност и да се конкурират повече с чуждестранни компании в по-високотехнологични сектори като медицински устройства и луксозни коли. През това време вносът на Китай остана непроменен, а ускоряването на износа направи търговските отношения още по-небалансирани.

Разбира се, рязкото поевтиняване на юана спрямо еврото миналата година до голяма степен отразяваше още по-резкия ръст от 13% на единната валута спрямо долара. Той беше подкрепен миналата година, след като Германия обяви план да отключи милиарди евро под формата на разходи за отбрана и инфраструктура, които се очаква да повишат растежа в ЕС през следващите години.

От началото на 2026 г. юанът поскъпна спрямо долара с по-бърз темп от еврото, като Пекин показва по-голяма търпимост към по-силната валута.

Някои анализатори очакват тенденцията за укрепване на китайската валута спрямо еврото да продължи.

„Смятаме, че юанът ще продължи да се представя по-добре спрямо долара и еврото“, казва Пол Макел, глобален ръководител на валутните проучвания в HSBC Holdings. „Все по-често се наблюдава специфично положение, при което постепенното поскъпване изглежда се толерира“, допълва той.

HSBC прогнозира, че в края на тази година курсът на еврото спрямо юана ще бъде 7,97 в сравнение с около 8,10 в момента.