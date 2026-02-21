Мерц в Китай: Баланс между стратегически съперник и ключов търговски партньор

По време на предизборната си кампания германският канцлер Фридрих Мерц сигнализира за радикална промяна спрямо предишните лидери, които насърчаваха търговията с Китай. Той предупреди бизнес лидерите да не правят големи инвестиции там и да не разчитат на помощ от правителството, ако нещо се обърка, пише Bloomberg.

Но икономическата гравитация се оказва неизбежна, противоречейки на разказа от Берлин за „намаляване на риска“ от отношенията с втората по големина икономика в света. Германските инвестиции в Китай достигнаха четиригодишен връх през 2025 г., а китайският износ за Берлин се увеличи, докато германският експорт за азиатската държава спадна.

Дисонансът между твърдата позиция на Мерц, стабилните икономически връзки между Германия и Китай и геополитическите трусове изправя първото му официално посещение в Китай следващата седмица пред труден баланс: Китай е както стратегически съперник, така и ключов търговски партньор. И макар да се опитва да изгради личен контакт с президента Си Дзинпин, той е по-малко склонен да се довери на Пекин, докато предпочитаният му партньор - САЩ, се отдалечава от Европа.

Фридрих Мерц ще пътува до Вашингтон четири дни след връщането си от Пекин, надявайки се да избегне конфликт с непредсказуемата администрация на Белия дом, която направи враждебността към Европейския съюз (ЕС) ключов елемент от външната си политика. Когато канадският премиер Марк Карни отиде в Китай през януари, американският президент Доналд Тръмп го заплаши с мита, ако подпише търговска сделка.

„Канцлерът е наясно с политическото и стратегическо значение на това първо посещение в Пекин“, казва Никола Зипелиус, депутат от Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц. „Целта е да се коригира германската политика към Китай, така че силна Германия да дава насоки в Европа и да отстоява общите интереси по единен начин“, добавя той.

Източници, които са обсъждали темата с Мерц, посочват, че той е по-голям реалист от своите предшественици, отразявайки по-широки опасения за едностранни отношения. Германската икономика губи по 10 хил. работни места в производството месечно и преживява това, което някои икономисти наричат „втория китайски шок“.

„Китай систематично използва зависимостта на другите“, каза Мерц този месец по време на Мюнхенската конференция по сигурността. „Суровините, технологиите и веригите на доставки се превръщат в инструменти на властта“.

Контролът на Китай върху износа на редкоземни елементи и критични минерали е особено неприятен въпрос, който Мерц вероятно ще обсъди със Си. Само малка част от поръчките на компаниите идва от китайските доставчици - и това след като Пекин се съгласи да издаде т.нар. общи лицензи, които би трябвало да улеснят търговията с тези материали, според запознати източници.

Канцлерът ще бъде придружаван от една от най-големите бизнес делегации, които някога са пътували с германски правителствен самолет. В нея влизат големите автомобилни производители, както и представители на други компании и сектори, които страдат от конкуренцията с Китай.

Китайските представители се опитаха да улеснят първата лична среща между консервативния канцлер и Си. В публикация в Handelsblatt посланикът на Пекин в Берлин похвали търговските връзки между двете страни и призова германското правителство да преосмисли своята стратегия.

Въпреки че Фридрих Мерц е сигнализирал, че ще обсъди спорни въпроси със Си Дзинпин, включително военната подкрепа на Пекин за руската военна машина, неговото правителство вече е почувствало последствията от докосването на най-чувствителния „горещ бутон“ за Китай - Тайван.

Реакцията на външния министър Йохан Вадефул в подкрепа на Япония и Тайван доведе до това, че китайската страна отмени някои планирани високопоставени срещи, а германската страна в крайна сметка отложи пътуване до Пекин от октомври за декември.

На предизборно събитие в западния германски град Трир в сряда вечер Мерц накратко коментира агресивното поведение на Китай в морето.

„Изведнъж виждаме, че Китай, съвсем различно от последните 3000 години в китайската история, агресивно разширява военноморските си бази в Южнокитайско море, обкръжава Тайван и открито заявява готовността си да използва военна сила, ако е необходимо, за да осъществи т.нар. обединение на Китай“, каза той. „А ние, европейците, и ние, германците, сме точно по средата на всичко това“, добави канцлерът.