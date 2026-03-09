Настроенията на инвеститорите в еврозоната се влошават през март

Доверието на инвеститорите в икономиката на еврозоната се срива на фона на войната на САЩ с Иран, помрачавайки досегашните положителни перспективи, предава Bloomberg.

След три поредни повишения, индексът Sentix спада със 7,3 пункта до -3,1 пункта през този месец, сочат публикувани в понеделник данни. Докладът се базира на проучване, проведено между 5 и 7 март сред 1055 инвеститори.

Индексът за германската икономика - най-голямата в еврозоната - спада до -12,1 пункта от -6,9 пункта през февруари, като изследователите отбелязват, че това сигнализира „ново свиване след скорошния проблясък на надежда“.

„Това поставя под значително съмнение неотдавнашния подем в региона“, посочва в изявление управляващият директор на Sentix Патрик Хъси. „Шокът от рязкото покачване на цените на енергията и геополитическите рискове охлаждат предишния оптимизъм за икономиката на еврозоната“, добавя той.

Конфликтът в Близкия изток засега не показва признаци за затихване, а в резултат на това скокът в цените на петрола и газа подхранва опасенията от ново ускоряване на инфлацията. В същото време ситуацията рискува да се отрази негативно на икономическата активност. Докато представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ) призовават за търпение, пазарите вече предвиждат две повишения на лихвените проценти през тази година.