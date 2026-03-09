Путин: Енергийната криза дойде, но сме готови да работим с Европа

Руският президент Владимир Путин заяви, че войната между САЩ и Израел срещу Иран е предизвикала световна енергийна криза и предупреди, че производството на петрол, зависимо от превозването му през Ормузкия проток, скоро може да спре, предава Ройтерс.

Путин каза, че Русия, вторият по големина износител на петрол в света и притежател на най-големите запаси от природен газ, е готова да работи отново с европейски клиенти, ако те искат да се върнат към дългосрочно сътрудничество.

Но западните сили полагаха усилия през последните четири години рязко да ограничат зависимостта си от руски петрол и газ в отговор на войната на Москва в Украйна и последвалите санкции на ЕС и Г-7.

Загубата на европейския пазар лиши Русия от най-доходоносните ѝ клиенти и я принуди да продава петрол и газ с големи отстъпки на Азия.

По време на среща с представители на правителството и ръководители на водещи производители на петрол и газ в Русия, предавана по телевизията, Путин заяви, че страната му многократно е предупредила, че дестабилизиране на Близкия изток може да доведе до енергийна криза с тежки последици за световната икономика. Това вече се сбъдна, допълни той.

Цените на петрола преминаха границата от сто долара за барел в понеделник и достигнаха невиждани от 2022 г. върхове, тъй като Ормузкият проток, който съставлява около една пета от световните потоци на петрол и втечнен природен газ, на практика беше затворен заради войната в Иран.

„Производството на петрол, зависимо от Ормузкия проток, може да спре напълно в рамките на следващия месец. То вече започна да намалява, а съоръженията за съхранение в региона се пълнят с петрол, който не може да бъде транспортиран..., много е труден за транспортиране или е крайно скъпо да бъде транспортиран“, коментира Путин.

Според него руските компании трябва да се възползват от сегашното положение в Близкия изток макар да отбеляза, че ръстът на цените вероятно е временен. Приходите от петрол и газ съставляват около една четвърт от общите приходи във федералния бюджет.

Страните от Г-7 заявиха в понеделник, че са готови да задействат „необходимите мерки“ в отговор на нарастващите цени на петрола в света, но не се ангажираха с освобождаване на резерви за извънредни ситуации.

„Готови сме да работим и с европейците. Но ни трябват някои сигнали от тях, че са готови и че искат да работят с нас и ще гарантираме тази устойчивост и стабилност“, заяви Путин.

Миналата седмица той даде указания на правителството да обмисли пренасочване на останалите руски петролни и газови потоци извън Европа преди ЕС да започне да прилага решението си за пълна забрана на руските изкопаеми горива.

Преди войната в Украйна Европа купуваше над 40% от газа си от Русия, но общите продажби на тръбопроводен газ и втечнен природен газ от Русия съставляваха едва 13% от общия внос на ЕС през 2025 г.