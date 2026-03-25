ЕС създава митническа служба в Лил, докато пратките от Китай нарастват

Девет града бяха кандидати за домакини на службата, която ще има около 250 служители

18:25 | 25.03.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Европейският съюз избра френския град Лил за локация на новата Митническа служба на съюза (EUCA), която ще координира събирането на мита и проверките за безопасност на стоките, които идват в блока с 27 страни членки, предава Ройтерс.

Службата е част от реформата на митническите власти в ЕС, за да координират контрола върху малките пакети на стойност милиарди евро, които пристигат в съюза всяка година, и да гарантират, че стоките отговарят на стандартите за безопасност на ЕС.

Девет града в ЕС бяха кандидати за домакини на службата, която ще има около 250 служители, като Лил победи Рим в последния кръг.

ЕС се затруднява да управлява високия обем от евтини пратки, поръчани онлайн, които влизат в блока, като общата им стойност достигна 5,8 млрд. долара през 2025 г. Съюзът планира да наложи такса от три евро от юли като временна мярка, преди да отмени освобождаването от митото.

ЕС не налага мито върху пратки на цена под 150 евро, което предизвика бърз растеж на платформи за онлайн пазаруване като Shein, Temu и AliExpress. Те изпращат пратки на клиентите директно от Китай.

Блокът иска също по-строг контрол върху безопасността на продуктите. В изследване, публикувано този месец, Европейската комисия установи, че 60-65% от вносната козметика, включително грим, хранителни добавки и лични предпазни средства като каски за велосипеди не отговарят на правилата за безопасност в ЕС.

Реформата има за цел да създаде по-хармонизирано управление на пристигащите стоки и да замени митническата IT инфраструкутура в страните членки на ЕС с нов център за данни на съюза, като им спести до 2 млрд. евро на година под формата на оперативни разходи.

Центърът за данни трябва да бъде отворен за пратки от електронната търговия през 2028 г., последвани от други вносители на доброволна база през 2032 г., преди да стане задължителен през 2038 г.

