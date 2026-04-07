Бизнес услугите в България се свиват в началото на годината

Производството при бизнес услугите в България намалява с 1,4% през януари спрямо декември миналата година, става ясно от предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база обаче индексът на производството регистрира увеличение с 0,3%.

Източник: НСИ

През януари намаление на месечна база е отчетено в следните сектори: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,7%, „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 1,2%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 0,9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 0,7%.

Увеличение е регистрирано в сектор „Операции с недвижими имоти“ - с 15,6%, а в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ не се наблюдава изменение.

На годишна база НСИ регистрира нарастване на производството в секторите: „Операции с недвижими имоти“ - с 6,8%,„Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5,6%, „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 4%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 0,3%.

Намаление се наблюдава в сектори „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 3,9%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 1,5%.

