Промишленото производство у нас бележи първи месечен ръст от октомври насам

Промишленото производство в България през февруари се увеличава с 0,9% на месечна база. Това е първият ръст от октомври миналата година, става ясно от предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база изгладеният индекс на промишленото производство остава със спад - с 8,1% за периода, и това понижение продължава вече 15 поредни месеца.

Източник: НСИ

През февруари спрямо януари увеличение се наблюдава при преработващата промишленост - с 3,8%, докато спад е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 9,4%, и в добивната промишленост - с 3,6%.

Съществен ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството, некласифицирано другаде - с 13,3%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 10,3%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8,4%, и при производството на електрически съоръжения - с 8,2%.

Намаление е регистрирано при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 12,8%, и при производството на тютюневи изделия - с 4,6%.

Статистиката отчита спад на годишна база на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 36,1%, и в добивната промишленост - с 21,5%, докато нарастване се наблюдава в преработващата промишленост - с 0,4%.

В преработващата промишленост съществен ръст спрямо февруари миналата година НСИ регистрира при: производството на тютюневи изделия - с 47,3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 22,6%, и при производството на основни метали - с 15,6%.

Спад е отчетен при производството на превозни средства, без автомобили - с 32,4%, и при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 23,2%.

