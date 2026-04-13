Инфлацията и стокообменът ще са на фокус през седмицата

БНБ ще обяви рамката за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута за март

10:53 | 13.04.26 г.
Снимка: Pixabay
През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – информация за икономиката и финансите на държавата.

В понеделник (13 април) е Светли понеделник – вторият ден на празника Възкресение Христово, който поставя началото на Светлата седмица.

Във вторник (14 април) Националният статистически институт ще обяви данните за инфлацията и индексите на потребителските цени през март.

От статистиката ще разберем какви са предварителните данни за стокообмена за февруари.

Ще излязат данни и за местата за настаняване през февруари.

В сряда (15 април) Българската народна банка ще публикува рамката за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута за март.

От НСИ ще разберем какви са пазарните индикатори за електрическата енергия и природния газ през 2024 г. Ще научим и каква е втората оценка на икономическите сметки за селското стопанство за миналата година.

В четвъртък (16 април) няма обявени събития.

В петък (17 април) централната банка ще ни информира каква е външната търговия през януари.

БНБ ще публикува и данни за преките инвестиции и платежния баланс през февруари.

НСИ ще обяви годишните данни за 2025 г. за доходи, разходи и потребление на домакинствата. Пак от Института ще излезе и статистиката за първото тримесечие на тази година за регистрации и банкрути на правни единици.

