Инфлацията и стокообменът ще са на фокус през седмицата

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – информация за икономиката и финансите на държавата.
В понеделник (13 април) е Светли понеделник – вторият ден на празника Възкресение Христово, който поставя началото на Светлата седмица.
Във вторник (14 април) Националният статистически институт ще обяви данните за инфлацията и индексите на потребителските цени през март.
От статистиката ще разберем какви са предварителните данни за стокообмена за февруари.
Ще излязат данни и за местата за настаняване през февруари.
В сряда (15 април) Българската народна банка ще публикува рамката за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута за март.
От НСИ ще разберем какви са пазарните индикатори за електрическата енергия и природния газ през 2024 г. Ще научим и каква е втората оценка на икономическите сметки за селското стопанство за миналата година.
В четвъртък (16 април) няма обявени събития.
В петък (17 април) централната банка ще ни информира каква е външната търговия през януари.
БНБ ще публикува и данни за преките инвестиции и платежния баланс през февруари.
НСИ ще обяви годишните данни за 2025 г. за доходи, разходи и потребление на домакинствата. Пак от Института ще излезе и статистиката за първото тримесечие на тази година за регистрации и банкрути на правни единици.