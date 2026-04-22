„Кофас“: Фалитите в България намаляват с над 6% през 2025 г.

Общият брой на случаите на несъстоятелност в България продължава тригодишна тенденция на спад, като фалитите през миналата година намаляват с 6,2% на годишна база. Това потвърждава продължаващата стабилизация на корпоративната среда, посочват от „Кофас“ (Coface).

Съотношението между действащите дружества и случаите на несъстоятелност също остана благоприятно, като се задържа под 1%, което позиционира България като един от по-стабилните пазари в региона. Въпреки това, исторически погледнато, реалният коефициент на несъстоятелност е по-висок поради широко разпространената практика за прехвърляне на дружества на физически лица без активи. Вследствие на това, от Coface прогнозират, че действителният дял на фалиращите дружества е между 2–3%.

Проучване на компанията показва, че през 2025 г. най-стабилните сектори остават фармацевтичната и козметична индустрии, които продължават да отбелязват ниски нива на несъстоятелност, благодарение на високата си добавена стойност и стабилното вътрешно търсене.

„2025 г. беше година на умерена нормализация, но със структурни рискове в определени сектори“, посочи Пламен Димитров, управител на Coface България. Според него, за да се развиват успешно в такава среда, компаниите трябва да продължат да обръщат специално внимание на управлението на ликвидността, да се адаптират към пазарната волатилност и да идентифицират проактивно риска от контрагенти.

От „Кофас“ напомнят, че нарастващият брой на несъстоятелностите в Германия, най-важния търговски партньор на региона на Централна и Източна Европа, увеличава опасността от вторични ефекти чрез търговските връзки и веригите на доставки. „На хоризонта се очертават благоприятни фактори, сред които ускореното усвояване на средства от ЕС и по-силно външно търсене в края на 2026 г.“, посочи Ярослав Яворски, регионален изпълнителен директор на Coface за Централна и Източна Европа.

Той обаче смята, че е малко вероятно тези положителни тенденции да компенсират напълно колебанията на енергийните цени и външните рискове. "Тъй като бизнес средата отново става все по-трудна, компаниите трябва да се съсредоточат върху управлението на ликвидността, контрола на разходите и риска, свързан с контрагентите“, съветва експертът.