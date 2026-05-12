IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Оптимизмът сред германските инвеститори неочаквано се подобрява през май

Показателят за текущите условия обаче се влошава на фона на сътресенията в Близкия изток и американските мита

15:20 | 12.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Оптимизмът сред германските инвеститори неочаквано се подобрява с надеждата, че боевете в Близкия изток скоро ще приключат, потушавайки заплахата за най-голямата икономика в Европа, съобщава Bloomberg.g

Индексът на очакванията на института ZEW се повишава през май до -10,2 пункта спрямо -17,2 пункта за април.

Резултатът засенчва очакванията на анкетираните от Bloomberg икономисти за -19,5 пункта.

Показателят за текущите условия обаче се влошава до -77,8 пункта.

„Експертите на финансовите пазари се надяват, че войната с Иран ще приключи скоро“, заяви президентът на ZEW Ахим Вамбах. „Налице е умерена надежда за потенциално възстановяване през втората половина на 2026 г., при условие че конфликтът в Близкия изток отшуми и мерките за икономически стимули на правителството дадат резултат“, добавя той.

Германската икономика е подложена на натиск от по-високите цени на енергията и съпътстващия ги скок при инфлацията. Въпреки отчетения изненадващо силен растеж през първото тримесечие, ефектите от първоначалното запасяване вероятно са изиграли роля и активността в частния сектор вече е започнала да се свива през април.

Германското правителство понижи наполовина прогнозата си за икономическия растеж за 2026 г. до 0,5%.

Това допринесе за спада на популярността на канцлера Фридрих Мерц до исторически минимум само година след встъпването му в длъжност. Плановете му да събуди икономиката след години на стагнация с рекордни инвестиции в инфраструктура и отбрана досега не носят нужните положителни ефекти.

По-рано тази седмица Мерц се опита да съживи програмата за реформи чрез промени в пенсионната и данъчната система.

Появяват се обаче допълнителни препятствия. Законодателите спряха ключова мярка за предпазване на работниците от по-високите цени, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп заплашва с 25 % мита върху вноса на европейски автомобили, а пазарите очакват Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши лихвените проценти.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 15:20 | 12.05.26 г.
икономиката на Германия германски инвеститори германски бизнес икономически показатели
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още