Износът на Китай през юни е нараснал с най-бързия си темп от 2021 г. насам

Ръстът на търговията на Китай се е ускорил с много по-рязък от очакваното темп през юни, след като бурното глобално търсене на хардуер за изкуствен интелект (AI) и стремежът на износителите да изпреварят очакваното повишаване на американските мита са дали силен тласък на експорта, пише CNBC.

Общият износ е нараснал с 27% на годишна база, изчислен в щатски долари, което е най-силният ръст от октомври 2021 г. насам, сочат публикувани във вторник митнически данни. Това представлява ускорение спрямо увеличението от 19,4% през май и значително надхвърля прогнозата на икономистите за ръст от 18,2%.

През първата половина на годината най-бързо растящите категории китайски износ са били полупроводниците, редкоземните елементи, автомобилите и корабите, докато сред най-слабо представящите се са били играчките, обувките, стоманата и мебелите.

Доставките за САЩ са се увеличили с около 14% през юни, докато вносът е нараснал с 26%, сочат изчисления на CNBC, базирани на официалните данни.

Производствената активност се е ускорила през юни, като поръчките за САЩ са отчели силен годишен ръст, което е довело и до повишение на транспортните такси. Производителите се подготвят за нови мита от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп в рамките на разследванията по Раздел 301, тъй като универсалният налог от 10% трябва да изтече на 24 юли.

След като през по-голямата част от миналата година отбелязваше двуцифрен спад на годишна база, китайският износ за САЩ отново премина на положителна територия през първата половина на тази година.

Вносът се е увеличил с 36% през юни, което е най-големият ръст от юни 2021 г. насам. Това представлява ускорение спрямо повишението от 27,4% през май и също значително надминава прогнозата на икономистите за увеличение от 24%. Търговският излишък на Китай възлиза на 125,6 млрд. долара през юни.

Подобно на износа, ръстът на вноса е концентриран основно при високотехнологичните продукти, докато продължаващата слабост в останалите категории сочи към вяло вътрешно търсене.

Междувременно Пекин продължава да се сблъсква със задълбочаващ се дисбаланс между търсенето и предлагането. Силното промишлено производство и износът, подкрепени от глобалния инвестиционен бум в сферата на изкуствения интелект, продължават да стимулират икономическия растеж, докато потреблението и частните инвестиции отслабват заради продължителната криза на имотния пазар и колебливите световни цени на петрола.

Износът към Европейския съюз (ЕС) и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) се е увеличил съответно с 18,5% и 35%, докато вносът е нараснал с 9% и 27%, показват митническите данни.

Допълнителен фактор на несигурност е законопроектът за санкции срещу Русия, предложен от покойния американски сенатор Линдзи Греъм. Първоначалният вариант предвиждаше вторични мита до 500% върху стоки от държави, които купуват руски петрол и природен газ - мярка, която би засегнала сериозно Китай като най-големия купувач на руски суров петрол.

Вносът на петрол спада до най-ниското си ниво от десетилетие

Вносът на суров петрол в Китай е намалял с 41% на годишна база до 29,3 млн. тона през юни, според изчисления на CNBC, което вероятно е най-ниското равнище от близо десет години. През първата половина на годината общият обем на внесения петрол е намалял с 11% спрямо същия период на миналата година.

В сряда се очаква китайските власти да публикуват данните за брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие. Анкета на Ройтерс сред икономисти показва очаквания за забавяне на икономическия растеж до 4,5% след отчетените 5% през първото тримесечие.