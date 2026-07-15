Корпоративният дълг в България е един от най-ниските в ЕС

Когато Европа се тревожи за дълга, вниманието обикновено се насочва към правителствата. Но компаниите също вземат заеми, а страните, където фирмите са натоварени с най-голямо дългово бреме, не са „обичайните заподозрени“.

Актуални данни на Евростат показват, че корпоративният дълг варира рязко в рамките на Европейския съюз (ЕС). Седем държави членки отчитат корпоративен дълг, надвишаващ предупредителния праг на Европейската комисия (ЕК) от 85% от брутния вътрешен продукт (БВП), макар и с някои уговорки, пише Euronews.

Цифрите разкриват поразително разделение сред страните. Някои от най-големите европейски икономики регистрират относително скромен корпоративен дълг, докато няколко от най-малките финансови центрове на блока оглавяват класацията.

Индикаторът сравнява дълга на нефинансовите корпорации с БВП на всяка държава. Това включва банкови заеми и дългови ценни книжа, като например корпоративни облигации, но изключва банки, застрахователи и други финансови институции.

Заемите между компании, разположени в една и съща държава, също са изключени, за да се избегне двойно отчитане.

В целия ЕС корпоративният дълг достига 70,1% от БВП в края на 2025 г. В рамките на еврозоната съотношението е малко по-високо - 71,6%. И двете числа са близо до най-ниското си ниво от почти двадесет години, което отразява силния номинален икономически растеж през последните години, изпреварващ увеличението на корпоративните заеми.

Защо предупредителната линия от 85% е важна?

ЕК използва прага от 85% от БВП като част от своята процедура при макроикономически дисбаланси. Мярката беше въведена след световната финансова криза през 2008-9 г. и кризата с държавния дълг в еврозоната като индикатор за потенциално прекомерно заемане от частния сектор.

Преминаването на прага не сигнализира автоматично за финансови затруднения, както и не води до санкции. Все пак това подтиква ЕК да оцени дали високият дълг отразява реални икономически уязвимости или структурни фактори, които завишават статистиката.

Класиране

България се нарежда на едно от последните места в подреждането на Евростат на страните по съотношението на корпоративния дълг към националния БВП. Този дял за страната ни е 45%, което е значително по-ниско от средното за ЕС ниво от 70,1% и под предупредителния праг на ЕК.

В дъното на подреждането са Румъния (27,5%), Полша (30,8%), Литва (31,4%), Словения (32,4%), Латвия (37,7%), Словакия (40,2%) и Хърватия (41%).

В горния край на класацията изпъкват три страни, които отчитат най-висок корпоративен дълг:

3. Швеция

Швеция, която отчита 108,6%, е една от малкото страни близо до върха, където дългът отразява главно заеми от местни компании. Голяма част от него е концентрирана в търговски имоти.

Шведските компании за недвижими имоти взимат големи заеми през годините на изключително ниски лихвени проценти, финансирайки се както чрез банки, така и чрез пазари на облигации.

Когато лихвените проценти се повишиха рязко след 2022 г., секторът се превърна в една от основните финансови фактори на уязвимост на страната.

Горната част на класацията на страните в ЕС с най-висок корпоративен дълг. Източник: Евростат

2. Дания

Нивото на корпоративна задлъжнялост на Дания също е високо - 115,4%. Най-големите международни компании в страната, включително Novo Nordisk, DSV, Carlsberg и Orsted, все по-често се обръщат към международните пазари на облигации, за да финансират разширяването си.

Според Danmarks Nationalbank заемите по корпоративни облигации са нараснали трикратно през последните пет години. По-голямата част от дълга се държи от чуждестранни инвеститори и често се емитира чрез дъщерни дружества, базирани извън Дания, което отразява глобалния характер на датския бизнес.

1. Люксембург

Люксембург е в отделна категория. Страната отчита 251,1% съотношение на корпоративния дълг към БВП.

Дълговото бреме на компаниите надхвърля почти два пъти годишната икономическа продукция на страната, най-високото съотношение в ЕС.

И все пак централната банка на страната твърди, че това число лесно може да бъде погрешно интерпретирано. Люксембург е домакин на хиляди чуждестранни холдингови и финансови компании, чийто дълг до голяма степен е компенсиран от финансови активи.

Вместо да отразява прекомерно заемане от местни предприятия, числото подчертава ролята на Люксембург като един от водещите световни центрове за международни корпоративни финанси.

Класация на страните, чийто корпоративен дълг не надвишава средното за ЕС ниво. Източник: Евростат

Италия и Гърция разказват обратната история

Може би най-голямата изненада се намира в средата на класацията.

Въпреки че имат най-високото бреме на публичния дълг в ЕС, 146% за Гърция и 137% за Италия, корпоративният им сектор остава сред най-малко задлъжнелите в еврозоната.

Корпоративният дълг достига 58,6% от БВП в Гърция и 55,1% в Италия, като и двете стойности са доста под средното за ЕС ниво. И в двете страни дългът е концентриран предимно в публичния сектор, а не сред частните компании.

Защо малките страни доминират в класацията

Четири от петте държави начело на класацията – Люксембург, Нидерландия, Кипър и Белгия, са сравнително малки икономики. Това до голяма степен се обяснява с ролята им на международни финансови центрове. В тези страни се намират хиляди холдингови компании и финансови инструменти, използвани от мултинационални корпорации за управление на инвестиции и трансгранично финансиране.

Въпреки че тези субекти често имат ограничена икономическа дейност в страната домакин, те са класифицирани като нефинансови корпорации в официалната статистика.

Евростат изключва кредитирането между компании, разположени в една и съща държава, но финансирането между компании в рамките на една и съща мултинационална група е включено, когато то пресича националните граници.

В международните финансови центрове тези трансгранични вътрешногрупови потоци представляват значителен дял от регистрирания корпоративен дълг, което завишава коефициентите на обявения дълг. Това обяснява защо централните банки в страни като Белгия и Люксембург публикуват алтернативни мерки, които премахват тези структури за финансиране и показват значително по-ниски нива на вътрешна корпоративна задлъжнялост.