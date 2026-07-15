Годишната инфлация в България се забавя през юни до 5,4%

Инфлацията в България рязко забавя темпа си на растеж през юни, достигайки ниво от 5,4% на годишна база. Спрямо май се отчита дефлация от 0,9%. Това показват окончателните данни за индекса на потребителските цени през юни, публикувани днес от Националния статистически институт (НСИ).

За сравнение, през май годишната инфлация беше 6,9%, през април - 6,8%, през март - 4,1%, а през февруари – 3,3%.

Инфлацията от началото на годината (юни 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 2,9%

Средногодишната инфлация за периода юли 2025 - юни 2026 г. спрямо периода юли 2024 - юни 2025 г. е 5,1%.

Натрупаната инфлация за последните три години (юни 2026 г. спрямо юни 2023 г.) е 12,8%, а за последните пет години (юни 2026 г. спрямо юни 2021 г.) е 43,3%.

Най-силно намаление на цените през юни спрямо предходния месец е регистрирано в групите: „Транспорт“ (-3,3%), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (-1,9%), „Облекло и обувки“ (-1,1%) и „Развлечения, спорт и култура“ (-1,0%). Най-голямо увеличение е отчетено при: „Услуги на ресторанти и хотели“ (1,5%), „Образователни услуги“ (0,5%), „Здравеопазване“ (0,2%) и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (0,2%).

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Информация и комуникация“ и „Застрахователни и финансови услуги“.

Източник: НСИ

Месечната инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), използван като сравнима мярка на инфлацията в държавите от Европейския съюз, е -0,5%, а годишната е 5,2%.

През юни месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е -1,0%, а годишното изменение е 2,7%.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са спрямо предходния месец са се понижили с 2,2% при хранителни продукти. При нехранителни стоки се отчита увеличение с 0,4%, а при услугите - с 0,1%.