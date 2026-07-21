България е сред страните в ЕС с най-нисък дълг спрямо БВП за първото тримесечие

В края на първото тримесечие на 2026 г. България е сред трите държави в Европейския съюз (ЕС) с най-ниско съотношение на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Тя е и сред държавите с най-голямо понижение на дълга спрямо БВП в сравнение с предходното тримесечие. На годишна база обаче е на второ място по нарастване на дълга. Това показват актуалните данни на Евростат.

Най-високо съотношение на държавния дълг към БВП в края на първите три месеца от 2026 г. е отчетено в Гърция (143,5%), Италия (138,9%) и Франция (117,6%), а най-ниско е то в Естония (25,2%), Дания (26,8%) и България (28,5%). На четвърто място е Люксембург със съотношение дълг към БВП от 29,2%.

Съотношение на държавния дълг към брутния вътрешен продукт за първото тримесечие на 2026 г., в проценти. Графика: Евростат

Спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. седемнайсет държави членки са регистрирали повишение на съотношението държавен дълг към БВП в първите месеци на 2026 г., а девет са отчели понижение. Без промяна са данните за Латвия и Чехия. Най-голям ръст има в Унгария (+3,1 процентни пункта, пр. п.), Литва (+2,9 пр. п.), Люксембург (+2,8 пр. п.), Ирландия (+2,2 пр. п.), Хърватия (+2,1 пр. п.), Австрия (+2 пр. п.), Франция и Полша (с по 1,9 пр. п.) и Италия (+1,8 пр. п.). Най-голямо понижение е отчетено в Гърция (-2,6 пр. п.), България (-1,3 пр. п.), Нидерландия (-1 пр.п.) и Словения (-0,9 пр. п.)

Спрямо първото тримесечие на 2025 г. съотношението на държавния дълг към БВП се повишава в деветнайсет държави членки, а осем отчитат понижение. България е на второ място по нарастване на дълга с 4,8 пр. п., като до нея са Финландия (+5,5 пр. п.) и Полша (с 4,5 пр. п.). Сериозно повишение регистрират още Румъния (+4,3 пр. п.), Франция (+4 пр. п.), Люксембург и Белгия (с по 3,1 пр. п.). Сред страните с най-голямо понижение на дълга спрямо БВП са Гърция (-9,4 пр. п.), Кипър (-7,4 пр. п.), Словения (-4,8 пр. п.), Португалия (-3,9 пр. п.), Дания (-2.4 пр. п.) и Испания (-1,7 пр. п.)

В края на първото тримесечие на 2026 г. съотношението между брутния държавен дълг и БВП в еврозоната възлиза на 88,9%, като това е увеличение спрямо отчетените в края на четвъртото тримесечие на 2025 г. 87,7%. В ЕС това съотношение също се повишава – от 81,8% на 82,9%. В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. съотношението на държавния дълг към БВП нараства както в еврозоната (от 87,2% до 88,9%), така и в ЕС (от 81,4% до 82,9%).