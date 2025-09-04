Иран е увеличил запасите си от уран, обогатен близко до оръжейно ниво, според МААЕ

Иран е увеличил запасите си от обогатен уран до ниво, близко до необходимото за производство на ядрено оръжие, преди Израел да атакува ислямската република на 13 юни. Това се посочва в доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитиран от АП.

Към 13 юни Иран е разполагал с 972 паунда уран, обогатен до 60%, което представлява увеличение със 71,2 паунда в сравнение с предишния доклад на МААЕ от май, посочва агенцията.

Числата се базират на информацията, предоставена от Иран, на дейностите по проверка на агенцията между 17 май 2025 г. и 12 юни 2025 г. (денят преди началото на военните действия) и на оценки на минали операции на съоръженията за обогатяване на уран в страната.

Според МААЕ приблизително 92,6 паунда 60% обогатен уран са теоретично достатъчни за производството на една атомна бомба, ако уранът след това бъде обогатен на 90%.

В доклада се посочва също, че Иран и МААЕ не са постигнали споразумение за възобновяване на инспекциите на ядрените обекти на страната, засегнати от израелските и американските бомбардировки през юни.

Все още не е ясно доколко израелските и американските удари са нарушили ядрената програма на Иран. Израел нанесе удари по ирански ядрени и военни обекти с мотив, че не може да позволи на Техеран да разработи ядрени оръжия. Иран твърди, че ядрената му програма е с мирни цели.

На 2 юли иранският президент Масуд Пезешкиан подписа закон, приет от иранския парламент, за прекратяване на сътрудничеството с МААЕ. Единственият обект, инспектиран след войната, е атомната електроцентрала в Бушер, която работи с руска техническа помощ. Инспекторите на агенцията наблюдаваха подмяната на гориво в централата на 27 и 28 август.

Генералният директор на ядрената агенция на ООН Рафаел Гроси коментира, че „техническите условия за пълното възобновяване на инспекциите на Агенцията трябва да бъдат определени без забавяне“.

Докладът подробно описва дискусиите между Иран и ядрената агенция на ООН за възобновяване на инспекциите през последния месец и половина. Технически екип на МААЕ е разговарял в Техеран с ирански официални лица на 11 август.

На 14 август представители на властите в Иран са изпратили писмо с подробен проект за „ново споразумение“, съгласно което МААЕ ще трябва да подава искания за инспекции на неповредени от израелските и американски удари съоръжения „за всеки отделен случай“.

По отношение на повредените обекти в доклада се посочва, че Иран „се е ангажирал да предостави на Агенцията доклад „до един месец след финализирането на настоящото споразумение“. Техеран настоява след представянето на такъв доклад Иран и ядрената агенция на ООН да започнат преговори за ново споразумение за сътрудничество.

Генералният директор на МААЕ посочва, че евентуално споразумение за сътрудничество трябва да бъде в съответствие с ядреното споразумение за гаранции, което Техеран има с агенцията.

Разговорите между Иран и МААЕ ще продължат във Виена „през следващите няколко дни“.

Докладът на МААЕ се публикува в деликатен момент, тъй като на 28 август Франция, Германия и Великобритания започнаха процес по повторно налагане на санкции срещу Иран. ООН не може да наложи вето, като санкциите ще влязат в сила след месец. Прозорецът от 30 дни е с цел да се даде шанс за постигане на дипломатическо споразумение.

В края на юни от МААЕ предупредиха, че Иран може да започне отново да обогатява уран до месеци, тъй като ядрените съоръжения на страната далеч не са били унищожени при израелските и американски атаки, а страната разполага с достатъчен индустриален и технологичен капацитет.

Newsweek писа, че според сателитни изображения Иран е започнал да премахва критично важно охлаждащо оборудване от своето съоръжение за обогатяване на уран в Натанц заради повредите при въздушните удари. Обектът в Натанц все още е без външно електрозахранване и центрофугите са извън строя.

Преместването на оборудването вероятно означава, че Техеран се опитва да защити ядрената си програма и да запази капацитета си за обогатяване на уран.