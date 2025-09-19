Тръмп планира да пътува до Китай в началото на 2026 г., Си ще посети САЩ когато успее

Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря лично със своя китайски колега Си Дзинпин по време на срещата на Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея. Това съобщи самият Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social след телефонен разговор между двамата.

От публикацията става ясно още, че американският президет планира да пътува до Китай за среща със Си в началото на 2026 година, а китайският лидер ще върне визитата в САЩ в "подходящо време".

Тръмп определя разговора като "продуктивен" и отбелязва, че двамата ще се чуят още веднъж, за да финализират сделката за TikTok, за която днес са постигнали напредък. По време на разговора им, първия във втория мандат на американския президент, двамата са обсъдили още търговските въпроси и войната в Украйна.

Китайският прочит е много по-умерен, отбелязва Bloomberg. В коментар на Министерството на външните работи се посочва, че Си Дзинпин е призовал американския президент да избягва рестриктивните търговски мерки и не коментира нищо за прогреса, постигнат в предишни преговори на различно ниво. Вашингтон наложи високи мита на китайските стоки, за да бъде изчистен търговският дисбаланс в отношенията между двете най-големи икономики в света.

По отношение на TikTok, която е заплашена от блокиране в САЩ,Си е казал, че правителството му уважава желанията на компаниите и се надява да бъде намерено решение на казуса при спазването на пазарните правила, китайското законодателство и регулации, както и баланса на интересите.

"Надяваме се, че американската страна ще предостави честни, открити и недискриминационни условия за бизнес за китайските компании, които инвестират в САЩ", се казва още в съобщение на Министерството на външните работи, цитирано от CNBC.

Разговорът между двамата се състоя на фона на заплахите на САЩ да наложат санкции срещу държавите, които купуват руски петрол. Въпреки готовността, която заявяват в Конгреса, Доналд Тръмп все още се въздържа от мярката и заяви, че очаква и европейските съюзници да се присъединят към нея.