Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост

Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес, написа президентът Румен Радев във Facebook по повод Деня на независимостта - 22 септември.

Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдещe, допълва държавният глава.

Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права, пише още Радев.

Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен, само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист, заявява Радев.

Както преди 117 години, така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално да потърсим съюзници, за да постигаме своите цели. България е страна, която спазва международните договори и се съобразява с принципите на международното право, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова във Велико Търново в отговор на въпрос дали България днес е по-независима от преди 117 години.

Киселова ще участва в честванията на Деня на независимостта във Велико Търново.

Днешният ден е много важен за държавата да придобие самостоятелен облик. Въпросът за независимостта, освен личностно себеусещане, е българската държава да постави по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях, каза още Киселова.

Посланието, което отправи тя, е девизът, изписан върху историческата сграда на Народното събрание, "Съединението прави силата".

