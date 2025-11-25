„Софийска вода“ намалява загубите до 37% и се стреми към енергийна независимост

Климатичните промени са факт и за България, и за света. Те се дължат както на човешката дейност, така и на различни природни и слънчеви цикли, поради което е ключово да се вземат мерки за управление на последствията, а не да се живее с усещането, че проблемът „няма да ни засегне“. Това каза Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, част от Veolia, по време на дискусия от мултиформатния проект на Bloomberg TV Bulgaria "Talk 25: Кръгова икономика".

Дружеството много добре знае колко вода влиза във водната система и колко се губи, като в редица европейски държави този контрол е дори още по-прецизен. Изключително важно е целият процес да се наблюдава и измерва, а това изисква внедряване на технологии. „Софийска вода“ от години инвестира в подобни системи и почти няма дейност в компанията, която да не е дигитализирана в една или друга степен.

Темата за загубите на вода остава чувствителна. Тренев припомня, че често цитираното число от около 60% вече е история и се отнася за 2010 г., когато Veolia поема концесията от английската Water Utilities. В момента загубите са около 37%, като амбицията е до края на годината да паднат до 35%.

Този напредък се дължи на комбинация от мерки – въпреки че водопроводната мрежа е стара и подмяната ѝ не може да се случи бързо, дружеството оценява всеки водопровод и канал по възраст, материал и вид почва, в която е положен. Това позволява да се събират и анализират данни и проактивно да се планират ремонти и подмяна, обясни гостът, вместо да се чака „да стане пробив“.

Всичко това е възможно благодарение на дигитализацията. Ако компанията нямаше възможност да събира и съхранява данните в подходящи бази, последващите анализи и управление на рисковете не биха били възможни. Според събеседника „Софийска вода“ е лидер в България по внедряване на подобни практики и следва тенденциите на водещите световни водни оператори.

Изкуственият интелект вече намира място в дейността на дружеството, макар и предпазливо и в рамките на политики, зададени от компанията майка. Тренев обясни, че се тестват решения както в търговската дейност, така и в доставките, а в технологичните системи вече има елементи на изкуствен интелект. Те събират данни, анализират ги и прилагат наученото от човешкия опит без пряка човешка намеса.

В контекста на кръговата икономика фокусът на „Софийска вода“ през изминалата година е бил върху енергийната независимост. Тренев коментира, че дружеството изгражда фотоволтаични паркове на площадките в Бистрица, Панчарево и Кубратово, като целта е да се постигне почти 100% енергийна независимост. Според събеседника това е един от най-важните проекти след гарантирането на устойчивото водоснабдяване на столицата.

