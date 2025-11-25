IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

„Софийска вода“ намалява загубите до 37% и се стреми към енергийна независимост

Дигитализацията свива загубите на вода и отваря място за изкуствен интелект, каза Васил Тренев, изпълнителен директор на дружеството

12:02 | 25.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка:&nbsp;Bloomberg TV Bulgaria
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Климатичните промени са факт и за България, и за света. Те се дължат както на човешката дейност, така и на различни природни и слънчеви цикли, поради което е ключово да се вземат мерки за управление на последствията, а не да се живее с усещането, че проблемът „няма да ни засегне“. Това каза Васил Тренев, изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, част от Veolia, по време на дискусия от мултиформатния проект на Bloomberg TV Bulgaria "Talk 25: Кръгова икономика". 

Дружеството много добре знае колко вода влиза във водната система и колко се губи, като в редица европейски държави този контрол е дори още по-прецизен. Изключително важно е целият процес да се наблюдава и измерва, а това изисква внедряване на технологии. „Софийска вода“ от години инвестира в подобни системи и почти няма дейност в компанията, която да не е дигитализирана в една или друга степен.

Темата за загубите на вода остава чувствителна. Тренев припомня, че често цитираното число от около 60% вече е история и се отнася за 2010 г., когато Veolia поема концесията от английската Water Utilities. В момента загубите са около 37%, като амбицията е до края на годината да паднат до 35%.

Този напредък се дължи на комбинация от мерки – въпреки че водопроводната мрежа е стара и подмяната ѝ не може да се случи бързо, дружеството оценява всеки водопровод и канал по възраст, материал и вид почва, в която е положен. Това позволява да се събират и анализират данни и проактивно да се планират ремонти и подмяна, обясни гостът, вместо да се чака „да стане пробив“. 

Свързани статии

Всичко това е възможно благодарение на дигитализацията. Ако компанията нямаше възможност да събира и съхранява данните в подходящи бази, последващите анализи и управление на рисковете не биха били възможни. Според събеседника „Софийска вода“ е лидер в България по внедряване на подобни практики и следва тенденциите на водещите световни водни оператори.

Изкуственият интелект вече намира място в дейността на дружеството, макар и предпазливо и в рамките на политики, зададени от компанията майка. Тренев обясни, че се тестват решения както в търговската дейност, така и в доставките, а в технологичните системи вече има елементи на изкуствен интелект. Те събират данни, анализират ги и прилагат наученото от човешкия опит без пряка човешка намеса.

В контекста на кръговата икономика фокусът на „Софийска вода“ през изминалата година е бил върху енергийната независимост. Тренев коментира, че дружеството изгражда фотоволтаични паркове на площадките в Бистрица, Панчарево и Кубратово, като целта е да се постигне почти 100% енергийна независимост. Според събеседника това е един от най-важните проекти след гарантирането на устойчивото водоснабдяване на столицата.

Всички гости на събитието "Talk 25: Кръгова икономика" може да гледате тук.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 12:02 | 25.11.25 г.
Софийска вода Talk 25: Кръгова икономика
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още