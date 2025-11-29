Политическото земетресение в Украйна може да се окаже само привидно

Оттеглянето на Андрий Ермак като влиятелния началник на кабинета на президента Володимир Зеленски е тектонична промяна за Украйна, която подготвя почвата за ожесточена битка за управлението на страната, пише Politico в материал.

Наричан „зелен кардинал“ заради това, че носи военния тип облекла, популяризирани от началника му, Ермак – някога малко известен адвокат и продуцент на филми - се издигна до личност със значително влияние като главен помощник на Зеленски и беше възприеман от мнозина като на практика съпрезидент.

Опозиционните политици ще използват оттеглянето му във връзка с корупционния скандал за 100 млн. долара, за да настояват за правителство на националното единство в Киев – желание откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна преди близо четири години.

И няма съмнение, че бившият адвокат ще липсва на Зеленски. Много украински коментатори определят Ермак именно като продуцент в управляващия дуопол с бившия телевизионен комик, превърнал се в президент, в главната роля.

Сега Зеленски ще трябва да действа без своя продуцент, докато се готви за напрегнати преговори със САЩ във връзка с противоречивия „мирен план“ на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, с настъпването на зимата и опитите на руските сили да увеличат предимството си на бойните полета в Донбас.

Въпреки това Ермак няма да липсва еднакво на всички. Неговото монополизиране на властта предизвика нарастващи критики и разочарование както в Украйна, така и у западните съюзници.

Не е изненадващо, че украинските опозиционни политици и бивши държавни служители, които са се конфронтирали с Ермак, приветстваха новината за неговото отстраняване, изразявайки надежда това да отбележи голяма промяна в начина, по който Зеленски ръководи страната, и отклонение от строго контролирания му стил на управление.

„Не вярвах, че е възможно той някога да си отиде“, коментира бивш високопоставен украински държавен представител, който е поискал да остане анонимен.

Критиците на Ермак също посочиха и оказалите се в крайна сметка неуспешните стъпки на Зеленски през лятото да ограничи независимостта на украинските антикорупционни агенции - мерки, които първоначално изостриха опасенията, че правителството затяга контрола си върху институциите, предназначени да контролират президентската власт.

За опозиционния депутат Леся Василенко напускането на Ермак „показва, че има нулева толерантност към корупцията и президентът се вслушва в тревогите на хората“. Други казаха, че напускането му е глътка свеж въздух.

Но някои опозиционни депутати поставиха под въпрос дали Зеленски ще се възползва от момента, за да преследва по-приобщаваща политика.

Бившият вицепремиер Иванна Климпуш-Цинцадзе каза пред Politico, че все още не е сигурна дали случващото се ще промени начина, по който Зеленски управлява. „Точно това е въпросът. Начинът на управление трябва да се върне към конституцията. Парламентът трябва да си възвърне правомощията“, каза тя.

„Това означава, че президентът трябва да се съгласи да разговаря с всички фракции, трябва да преразгледаме отношенията в парламента и да сформираме истинско правителство на националното единство, което ще бъде отговорно пред парламента, а не пред президентската администрация“, добави тя.

Юлия Мендел, украинска журналистка и бивш съветник на Зеленски, превърнала се в критик, коментира пред Politico, че оставката на Ермак е „отчаяна реакция на непоносим натиск“.

„Зеленски няма готов истински заместник, защото никога не е мислил, че нещата ще стигнат толкова далеч. Но напрежението стана толкова силно, че се сведе до най-простия избор: той или Ермак. И Зеленски избра себе си“, добавя тя.

Но Мендел таи известно съмнение, че нещата наистина ще се променят много. „Ермак може просто да остане кукловод в сянка“, предупреди тя.