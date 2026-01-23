Русия, Украйна и САЩ седнаха в една стая в Абу Даби, но е рано за изводи

Наблюдателите са предпазливи - преговарящите от САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, от Русия Юрий Ушаков и от Украйна Рустем Умеров и Кирило Буданов, са в една стая в Обединените арабски емирства (ОАЕ), но основният въпрос - за окупираените теритии не изглежда да върви към разрешаване.

Пред ТАСС говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че позицията на Русия е ясна - Украйна трябва да се изтегли от Донбас, а в останалите области военният конфликт ще остане замръзнал по линията на съприкосновението. В допълнение Москва досега се е изказвала против чужди войски в Украйна, а това е предвидено в споразумение, подписано между Украйна, Великобритания и Франция. Русия не поддържа и заявките на Украйна да запази размера на армията си и доставките на оръжия.

Руската делегация отново вкара неопределения "дух от Анкоридж", който трябва да бъде спазен, за да бъде постигнат траен мир в Украйна. Москва използва липсата на инфромация и от САЩ, и от Русия относно разговорите между двамата президенти Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска през лятото.

В Абу Даби се обсъждат параметрите за прекратяване на войната, съобщи в своето вечерно обръщение за 1430-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че украинските представители в срещата му докладват непрекъснато за хода на разговорите.

"Сега са нужни някои отговори от Русия - основното е, че тя трябва да бъде готова да сложи край на войната, която започна", заяви Зеленски.

Главният преговарящ от украинска страна - секретаря на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров съобщи, че в разговорите вОАЕ участва и ген. Алексъс Гринкевич, който е върховен главнокомандващ силите на НАТО в Европа. Умеров посочва, че разговорите ще продъжлжат и в тях ще се включат и военни представители - ръководителят на Генералния щаб на ВСУ ген. Андрий Хнатов и зам.ръководителят на военното разузнаване а Украйна ген. Вадим Скибицкий.

"Все още е рано да правим изводи от дискусиите днес - ще видим как ще се развият разговорите утре", коментира и Володимир Зеленски. Необходимо е не само Украйна да има желание да прекрати тази война, допълни още той.

Sky News обръща внимание, че разговорите протичат при закрити врати и надеждите са, че и двете страни взимат сериозно срещата, а въпросите са чувствителни. Според британската агенция нивото на украинската делегация е по-високо - в срещата от руска страна е съветника на руския руския президент Юрий Ушаков.

Енергийно примирие

Според публикация във Financial Times в Абу Даби ще бъде обсъдено енергийно примирие - това е едно от исканията на Запада след разрушителите атаки по съоръженията, оставили жителите на Киев и други градове в Украйна без електро- и топлозахранване при температури, достигащи до -20°С.

Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи в Telegram, че без парно са още 1200 сгради. След ударите на 20 януари беше прекъснато топлоподаването в повече от 5000 сгради. Някои от тях - за втори път след ударите на 9 януари.

Украйна от своя страна приничини срив на енергийната мрежа в Белгородска област и периодично атакува петролни бази и рафинерии. В нощта срещу 23 януари под ударите на украинските дронове попадна петролна база в Пенза. Ден по-рано бяха нанесени сериозни щети по петролния терминал край Таман (Краснодарски край).

Двете страни бяха поели ангажимент пред САЩ да спрат ударите по енергийна инфраструктура през пролетта на 2025 година, но взаимно се обвиниха в нарушения и реално ударите така и не бяха прекратени.