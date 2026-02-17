IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
"Мяра": Румен Радев е първи при избори днес с 33,3%

Пет партии влизат в парламента, две са на ръба, сочи проучване на социологическата агенция

Снимка: БГНЕС
Пет партии влизат в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него, ако изборите бяха в средата на февруари, сочат резултатите от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра".

Най-голяма е подкрепата за формация на Румен Радев - 33,3%. Следват ГЕРБ-СДС – 18,9%, ПП-ДБ – 12,7%, ДПС-НН – 10,7%, „Възраждане“ – 6,8%. МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за „Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации, допълват от "Мяра".

51,5% е декларацията за активност, което означава възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи, посочват социолозите. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.

Данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни, уточняват авторите на проучването.

Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 хил. души.

Коментари

3
rate up comment 2 rate down comment 0
nikiangel
преди 51 минути
Пак ще мечтаем някой да ни оправи. Те всички ни оправят, ама контекста се различава от очакванията :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 4 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 58 минути
Хаха, в България така наречените "социолози" са нищо повече от платени проводници за влияние. Само им вижте собствениците.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 6
гъбко
преди 2 часа
как беше онази дума там за поставянето ?! не беше поставячи , залегачи , писачи , измислячи , ами нещо подобно звучащо ... та и от мяра така ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
