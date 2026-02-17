"Мяра": Румен Радев е първи при избори днес с 33,3%

Пет партии влизат в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него, ако изборите бяха в средата на февруари, сочат резултатите от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра".

Най-голяма е подкрепата за формация на Румен Радев - 33,3%. Следват ГЕРБ-СДС – 18,9%, ПП-ДБ – 12,7%, ДПС-НН – 10,7%, „Възраждане“ – 6,8%. МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за „Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации, допълват от "Мяра".

51,5% е декларацията за активност, което означава възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи, посочват социолозите. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.

Данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни, уточняват авторите на проучването.

Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 хил. души.

"Маркет линкс": Коалицията на Румен Радев печели над 25% от гласовете при избори сега

Андрей Гюров: В служебния кабинет не трябва да има хора на конци Свързани статии