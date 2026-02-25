Зеленски: Когато Русия не печели на фронта, започва да търси ядрено оръжие в Украйна

Украйна няма ядрено оръжие, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на брифинг с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в Киев в отговор на въпрос за разпрострастранен преди ден доклад на руското външно разузнаване. Според него Франция и Великобритания обмислят да предадат технологии за ядрено оръжие на Киев.

"Обичайно, когато Русия не може да победи на бойното поле, започва да търси ядрено оръжие на територията на Украйна", категоричен беше Зеленски и допълни: "Украйна няма ядрено оръжие, за съжаление. Знаете всички обстоятелства кога имахме такова оръжие и кога го загубихме, благодарение на какво и на кого се случи това".

След разпада на СССР през 1991 година до 1994 година Украйна беше третата по големина ядрена сила в света, но предаде ядрените бойни глави на Русия по силата на подписан в Будапеща меморандум. Под него подпис сложиха Русия и САЩ, с което се ангажират да пазят териториалната цялост и независимост на Украйна. Под документа се подписаха и останалите ядрени сили - Франция, Великобритания и Китай.

Споразумението обаче се оказа безполезно, когато един от гарантите Русия окупира Крим през 2014 година и започна военни действия в Донецка и Луганска област без санкция на останалите, подкрепили предаването на ядрените оръжия.

По време на Мюнхенската конференция за сигурност няколко дни преди началото на пълномащабната война през 2022 година Володимир Зеленски припомни меморандума и поиска той да бъде спазен от Запада, или документът ще бъде невалиден.

По силата на меморандума Украйна предава ядреното си оръжие и авиация, използвана в момента във въздушните удари по украинските градове.

Володимир Зеленски коментира още по време на брифинга в Киев, че вероятно Русия използва този доклад за политически натиск преди поредния кръг от преговори за мир в посредничеството на САЩ. "Струва ми се, че е опасно да се играе с тази реторика и другите ядрени държави би трябвало да реагират", допълни той.

"Заплахата за използване на ядрено оръжие е неприемлива и това трябва да бъде много ясно заявено. Украйна беше нападната и е масивно обстрелвана с конвенционално оръжие по граждански обекти", каза и норвежкият премиер.

Утре представители на Украйна ще се срещнат с американските преговарящи Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, за да обсъдят спразумение за възстановяване на украинската икономика. Очакванията са, че до дни ще има и срещи с руските преговарящи.