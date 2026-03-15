Франция гласува на местни избори, които са тест за силата на крайната десница

Френските избиратели гласуват в неделя, за да изберат кметовете си във внимателно наблюдавани избори, които се смятат за тест за силата на крайната десница и устойчивостта на традиционните партии преди президентските избори догодина, предава Ройтерс.

Кметовете, които управляват близо 35 хил. общини – от големи градове до села само с няколко десетки жители, се ползват с най-голямо доверие сред избираните от народа официални представители.

Гласуването започна в 8 ч. местно време и ще продължи до 20 ч. В много средни до големи градове ще има втори тур на 22 март.

Резултатите от местните избори може да оформят тенденцията в страната, особено като се има предвид, че те се провеждат малко преди президентските избори, на които според обществени допитвания крайнодясната „Национален сбор“ може да победи.

Тест за „Национален сбор“

Антиимиграционните евроскептици от „Национален сбор“ до момента не успяваха да постигнат значими победи на местните избори.

С кандидати в няколко стотин общини, тя не очаква убедителна победа, но се надява да покаже нарастваща популярност и да постигне някои големи победи, които ще подкрепят още повече кампанията ѝ за президентските избори.

„Ако хората на Марсилия направят смел избор..., това ще вдъхне смелост и ще просвети французите за избора, който ще направят догодина“, заяви кандидатът на „Национален сбор“ Франк Ализио във втория по големина град във Франция.

Ализио диша във врата на досегашния кмет от Социалистическата партия Беноа Пейен според допитвания преди първия тур, което позволява на „Национален сбор“ да се надява на немислимо преди време домогване до властта в голям френски град.

Внимание върху сигурността

Хилядите отделни местни избори често са съсредоточени върху местни проблеми.

Но обществени допитвания показват, че сигурността е основен приоритет на избирателите на тези избори, което е в унисон с вниманието на „Национален сбор“ към закона и реда.

Сред по-големите градове, в които „Национален сбор“ ще се стреми към властта, е южният Тулон с население от 180 хил. души. Партията може да спечели и в Мантон, град на френската Ривиера, където кандидат е синът на бившия президент Никола Саркози Луи, подкрепен от центристки партии.

Съюзи

Ключов въпрос е какви съюзи ще постигне „Национален сбор“ с други партии между двата тура. Дали на тези избори ще се пропука десетилетната традиция за изтласкване на крайната десница? Някои партии, особено традиционни десни партии, са изкушени да влязат в съюз с „Национален сбор“.

Левицата се представи добре в цяла Франция на послединте местни избори през 2020 г. Сега тя е отслабена на национално ниво. Наблюдателите ще следят внимателно дали тя ще успее да задържи Париж, както и някои големи градове, които спечели последния път, като Нант за социалистите и Лион и Страсбург за зелените.

От ключово значение ще бъде също дали традиционните леви партии ще сключат съюзи между двата тура с твърдолинейната лява партия „Непокорна Франция“.

Два тура

Вторият тур ще се състои на 22 март във всички градове, където единична листа не постигне над 50% от гласовете.

Макар че повече изводи ще могат да се направят от втория, отколкото от първия тур, изборите имат висок залог за партиите с наближаването на президентските избори през април 2027 г.

„Хората искат да обърнат страницата и искат да я обърнат с нас“, заяви кметът на „Национален сбор“ на Перпинян Луи Алио пред Ройтерс.