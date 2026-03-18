Заемът за Украйна остава под въпрос - Орбан чака да потече руският петрол по "Дружба"

Заемът от 90 млрд. евро за 2026 - 2027 година за Украйна остава под въпрос, след като унгарският премиер Виктор Орбан обяви в социалната мрежа X, че няма да вдигне ветото, докато не потече руският петрол по "Дружба". "Няма петрол = няма пари", написа той.

Преди ден от Европейския съвет публикуваха съвместно изявление на председателя Антониу Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което беше обявено, че Брюксел ще предостави техническа и финансова помощ за ремонта на петролопровода, разрушен при атака на руски дронове в края на януари. Предложението е прието от Украйна - в отговор украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че ремонтът може да отнеме около месец и половина.

Това ще възстанови транзита, но по петролопровода има нужда от по-сериозна работа, за да бъде възстановено и разрушеното петролно депо. Според плановете на Украйна устойчиво и сигурно решение ще бъде то да е под земята. Зеленски отбеляза, че ще разчита на европейската финансова подкрепа за ремонта на "Дружба".

"Това са политически игри", заяви и външният министър на Унгария Петер Сийярто отново в Х. Той обвини ЕК, че 50 дни след спирането на доставките по "Дружба" се активизира да премахне "петролната блокада" на два члена на общността - Унгария и Словакия. Сийярто също призова за незабавно възстановяване на доставките на руския петрол.

В началото на март по време на брифинг в Киев Володимир Зеленски коментира, че иска писмено потвърждение, че ветото на заема, който е жизненонеобходим за Киев, ще бъде вдигнато, ако "Дружба" бъде ремонтиран. Пред журналисти той коментира, че има опасения, че Унгария няма да се задоволи с това и ще продължи да търси начин да задържа плащането на първия транш от заема, одобрен от всички европейски лидери, включително и Виктор Орбан, в края на декември. Сега Унгария блокира реалното изпълнение на механизма.

Унгария наложи вето и върху 20-я пакет със санкции за Русия заради войната в Украйна. Още преди спирането на "Дружба" Будапеща наложи вето на започване на преговорите за членство, макар че ЕК съобщи, че Киев е изпълнил всички реформи и другите държави подкрепят старта на преговорния процес.

Въпросът за заема за Украйна ще бъде обсъден на заседанието на европейските лидери в Брюксел на 19 март. На заседанието е поканен и генералният секретар на ООН Антониу Гутереш.