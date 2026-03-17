ЕС ще плати за ремонта на петролопровода "Дружба" с пари от общите фондове

Европейският съюз (ЕС) ще окаже техническа подкрепа и ще плати за възстановяването на петролопровода "Дружба" с пари от общите фондове, става ясно от съобщение на Европейския съвет. В писмо до украинския президент Володимир Зеленски от институцията съобщават, че не могат да осигурят съгласието на Унгария за 20-я санкционен пакет срещу Русия и на заема в размер на 90 млрд. евро за срок от две години.

Първоначално премиерът Виктор Орбан позволи отпускането на тази сума за стабилизиране на икономиката на Украйна и за военни разходи, но след това блокира самия механизъм и поиска от Киев да ремонтира петролопровода "Дружба", разрушен след руски обстрели в края на януари.

Председателите на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и на съвета Антониу Коща напомнят на Киев също така, че има договорни задължения да транзитира петрол до Централна Европа. ЕС от своя страна ще спре всякакви покупки на руски енергоресурси към края на 2027 година, включително и ще премахне дерогацията за Унгария и Словакия, а "Дружба" може да бъде използван и за доставки на други доставчици - например Казахстан.

В писмо, изпратено на 16 март, двамата посочват още, че на фона на енергийната криза в момента, доставките на петрол трябва да бъдат свободни.

Повече от месец Украйна отказваше да ремонтира тръбите, но сега Зеленски отбелязва в своя отговор до съвета, че трасето на "Дружба" всъщност многократно е било повреждано през зимата, когато Русия масирано атакуваше енергийната система на Украйна. За повечето случаи клиентите дори не са разбрали за това и Украйна е сигурен партньор на ЕС по отношение на доставките на енергийни продукти.

Той също така коментира, че в Киев са направили оценки на повредите, които показват, че транзитът може да бъде подновен до месец и половина, но след попаденията с дронове има нужда от по-сериозен ремонт на петролното депо, свързано с частта на петролопровода в Броди (Лвовска област). Плановете на Украйна са да изгради подземно петролно депо, което е дългосрочно и устойчиво решение.

"В тази връзка приветствам и приемам вашето предложение за нужната техническа помощ и финансиране на ремонтните работи, както и да се проучи дългосрочното устойчиво решение", посочва Зеленски. Той също така посочва, че ще поръча на "Нафтогаз" да работи заедно с посланика на ЕС в Украйна по този казус.

Украинският президент предлага и доставки на алтернативни енергоресурси на Европа, за да бъде намалена уязвимостта, породена от зависимостта от руските енергоресурси.