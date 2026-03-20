„Мяра“: „Прогресивна България“ има 30,8% подкрепа, ГЕРБ-СДС – 19,3%

Ако изборите бяха в средата на март, шест партии биха намерили място в парламента. Формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ би спечелила 30,8% от гласовете, а ГЕРБ-СДС – 19,3%.

Данните са от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Данните са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи.

Коалицията „ПП-ДБ“ би получила 12,9%, ДПС – 10,6%, а „Възраждане“ – 7,9%.

Около бариерата би била „БСП-Обединена левица“ с текущ резултат „на ръба“ с 4,1%, недалеч от МЕЧ – с 3,6%.

Партия „Величие“ би имала 2,5%, а „Сияние“ влиза отчетливо в битката за ръст – с 2,3%.

„Има такъв народ“ би получила 1,4%, а АПС – 1,3%.

В битката към процент, от днешна гледна точка, могат да се различат формации като „Синя България“, „Антикорупционен блок“ и т.н.

Потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1%, или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона.

1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.

Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.