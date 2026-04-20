Йотова: Народното събрание най-вероятно ще бъде свикано през следващата седмица

Най-вероятно през следващата седмица ще има свикване на Народното събрание, след като бъдат официално обявени резултатите от изборите и имената на избраните 240 народни представители. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти, след като откри изложбата „За свободата на един народ“ по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“.

Йотова посочи, че срокът за обявяване на резултатите от Централната избирателна комисия е до 26 април, като изрази надежда комисията да приключи работата си по-рано.

Президентът Йотова каза, че не е изненадана от резултатите от изборите и поздрави Румен Радев - лидер на "Прогресивна България" и държавен глава от 2017 до 2026 г. "Естествено, че го поздравявам, поздравявам всеки, който е победител, но преди всичко ми позволете да поздравя всички български избиратели, които повярваха в гласа си", посочи тя.

Аз съм абсолютно убедена, че правителство ще има още с първия мандат, заяви още Йотова, цитирана от БТА.

Президентът поздрави българските граждани, участвали в изборите, като подчерта, че много от тях са гласували с убеждението, че вотът им няма да бъде повлиян от практики като купуване на гласове и търговия с влияние. По думите ѝ това е знак за нарастващо доверие в изборния процес.

Йотова отбеляза още, че по-високата избирателна активност може да се обясни с увереността на хората, че институциите, включително Министерството на вътрешните работи, работят за ограничаване на изборните нарушения. „Хората повярваха, че България може да има нормални, прозрачни и добре организирани избори“, каза тя. "Това, според мен, също беше аргумент хората да излязат и да гласуват в неделя. Така че моите поздравления за ръководството на МВР", добави държавният глава.

Относно информацията за сигнали за купуване на гласове, която изнесоха от МВР вчера, Илияна Йотова коментира, че оттук нататък топката е в ръцете на българската прокуратура и тя трябва да си свърши работата. Чухме по време на кампанията, че когато те имат достатъчно доказателства, ще предявят и обвинения и ние чакаме, каза президентът.

Относно резултата на БСП на изборите, Йотова коментира, че не я изненадва, но това не ѝ спестява огромното огорчение.