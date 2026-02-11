Президентът Йотова ще връчи мандат за служебно правителство на Андрей Гюров

Президентът Илияна Йотова посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за кандидат за служебен премиер, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В 10 ч. на 12 февруари държавният глава ще приеме на "Дондуков" 2 Гюров, където ще му възложи да състави служебен кабинет.

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията. Общо петима души от т. нар. „домова книга” дадоха своето принципно съгласие да поемат Министерския съвет до сформирането на редовно правителство. Това бяха Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Президентът проведе и консултации с представители на политическите партии в парламента - „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), „Алианс за права и свободи” (АПС), „Морал, единство, чест" (МЕЧ) и „Величие" в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Очаква се парламентарните избори да се проведат на първата възможна дата след великденските празници, ще направим всичко възможно за това, обяви Йотова.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

Кой е Андрей Гюров?

Андрей Гюров е роден на 31 декември 1975 г. в град Гоце Делчев. От юли 2023 г. е подуправител на Българска народна банка (БНБ) с ресор „Емисионно управление“.

През юли 2024 г. Управителният съвет на БНБ прекрати правомощията на Гюров поради решение на антикорупционната комисия, според което той не може да заема длъжността, тъй като е бил и член на партия и съдружник в търговско дружество. Гюров обжалва решението на БНБ пред Върховния административен съд, а по-късно ВАС спря делото и поиска тълкуване от Съда на Европейския съюз по казуса с предсрочното освобождаване на подуправителя на БНБ.

От ноември 2021 г. до юли 2023 г. Гюров беше народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. В 47-ото НС е председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и член на Комисията по бюджет и финанси. В 48-ото НС ръководи парламентарната група и е член на Комисията по въпросите на Европейския съюз, а в 49-ото НС продължава работа в същата комисия.

Гюров е доктор по икономика от Виенския университет с дисертация за въвеждането на Базел II и влиянието му върху средноголемите банки. Бил е преподавател и главен асистент във Факултета по бизнес администрация към Американския университет в България. Преподавал е също във FH Wien University of Applied Sciences (Австрия) и магистърската програма на SDA Bocconi School of Management/АУБ. Бил е директор на отдел „Контрол на кредитния риск“ във Volksbank Group във Виена и кредитен анализатор в Harris Bank в Чикаго, САЩ.