Войната не смути руснаците, но цените и блокираният интернет свиват рейтинга на Путин

В годините на "специалната военна операция" на руснаците в Украйна доверието към руския президент се разклати леко в началото , но след това се върна на нивата до почти 80%. И остана на това ниво до началото на тази година, сочат данните на руския статистически институт ВЦИОМ.

От началото на 2026 година обаче Владимир Путин губи подкрепата на руснаците, което съвпада с редица мерки за ограничаване на мобилния интернет, както и различни приложения за комуникация като Telegram или WhatsApp (за сметка на държавната разработка MAX, която всички смятат като начин да бъдат следени) и увеличаване на ДДС. В социалните мрежи руснаците се оплакват от високите цени, макар че официално инфлацията в страната е около 6 на сто.

По-рано днес Централната банка намали с 50 базисни пункта основния лихвен процент до 14,5 на сто. От институцията увериха, че проблемите в икономиката са времеменни.

Данните на ВЦИОМ показват, че в началото на февруари 74,8% от руснаците одобряват действията на президента, а 78,5% му се доверяват. Към края на април, в предишната седмица (13-19 април) одобрението към действията на президента достига 65,6%, а доверието към него - 71%.

Като цяло от началото на 2026 година вече устойчива тендеция на спад и рейтинга на Путин намалява с над 12 пункта. Подобно беше положението през 2018 година, когато доверието на президента се срина при увеличаването на възрастта за пенсиониране, припомня The Moscow Times. Тогава той загуби 19 пункта за два месеца - от 81,5% в средата на май до 62,5% до средата на юли.

Дори и с мобилизацията през есента на 2022 година не доведе до толкова осезаем спад на рейтинга на Путин. Тогава той загуби 4,7 пункта.

Последното проучване не обхваща ситуацията в Туапсе, където пожарите в петролните съоръжения предизвикаха "петролен дъжд", нито последните изявления на Владимир Путин, че прекъсванията на интернет са необходими и очевидно няма да има отстъпление от това. Руският президент все пак призна, че това пречи на живота на руснаците и поръча част от услугите да бъдат вписани в "белите списъци", така че да могат да бъдат ползвани при блокирането на достапа до мобилния интернет.

В тези моменти руснаците не могат да използват нито банкови приложения, нито дори системите за заплащане в метрото.

Данните на ВЦИОМ показват още и значително намаляване на одобрението към действията на правителството - от 47,5% в началото на февруари до 39,7%, както и спад в доверието на премиера МихаилМишустин - от 58,2% до 53,8%.

Мобилизирани за войната

В началото на седмицата Владимир Путин призова и за максимална мобилизация на обществото, "както през Великата отечествена война". Той посочи още, че целите на "специалната военна операция" ще бъдат достигнати, а в граничните райони ще бъдат създадени "зони за сигурност".

"По време на Великата отечествена война целият тил работеше за фронта, за нашите войници, за нашите защитници. Но те не правеха само танкове, самолети, оръдия и снаряди. В края на краищата, през най-трудните месеци на Великата отечествена война, в мразовитите месеци на 1941-1942 г., както и сега, деца, баби и жени плетяха чорапи и изпращаха колети и подаръци на фронта", каза още Путин по време на приветствие за форума "Малката родина".

Според източници на Bloomberg Кремъл има планове за още година или две война на фона на застоя в преговорите за мир, под посредничеството на САЩ.Но не е мого ясно дали икономиката може да издържи това. В средата на април Путин се ядоса на чиновниците, които не познаха с прогнозите си за развитието на икономиката, а икономисти отчетоха много сериозни структурни проблеми след данни за спад на кредитирането и ограничена бизнес активност.

Мита за руските стоки в Европа?

Ситуацията за руската икономика може да се усложни още, ако Естония и още шест държави - осовноуспее да прокара своите предложения за вноса на руски стоки в общността. По време на неформалната среща в Агиа Напа премиерът Кристен Михал повтори предложението той да бъде обмитяван, а средствата - използвани за укрепване на Украйна.

Пред Politico той отбеляза, че възстановяване на държавата ще коства стотици милиарди. Европейският съюз налага санкции върху различни индустрии, включително и петролната (върху сенчестия флот), но досега не е повишил митата върху руските стоки, които се продават без ограничения, като например зърнени храни или торове. Русия загуби повечето си европейски пазари, но реално разходите за доставка в Европа са най-ниски и цените като цяло са по-високи спрямо доставките за Китай.

Досега използването на общата митническа политика в помощ на Украйна обаче е доста спорно, допълва Politico.

Изданието припомня, че през ноември седем държави от общността поискаха мита върху руски стоки като стомана и торове, но идеята не получи продължение и не мерките не са част от одобрения 20-ти пакет със санкции.

Опасенията на Михал са, че замразените руски средства няма да бъдат достатъчни за възстановяване на Украйна. Трудно е да бъде дадена оценка на войната, но според поръчано от украинското правителство, ООН, Световната банка и Европейската комисия през 2025 година възстановяването на Украйна ще коства 500 млрд. евро за срок от 10 години.

Само през първите три години на война 13% от жилищния фонд в Украйна е разрушен.