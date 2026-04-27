Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Л. Кючуков: Покушението срещу Тръмп е индикатор за по-дълбока системна криза

Тази вътрешна фрагментация и дефицит на демократичен диалог поставят под въпрос бъдещето на САЩ като глобална сила, според директора на Института за икономика и международни отношения

27.04.26 г.
Любомир Кючуков. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Поредният опит за покушение срещу Доналд Тръмп не е изолиран акт на политическо насилие, а индикатор за по-дълбока, системна криза в американското общество. Тази вътрешна фрагментация и дефицит на демократичен диалог поставят под въпрос бъдещето на САЩ като глобална сила. Това коментира Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Това, което наблюдаваме, очевидно не е първият, и вероятно няма да бъде и последният опит за атентат както срещу самия Тръмп, така и срещу американски президент...  Това, което може би е по-различно, е натрупването. Натрупването на кризи в американското общество, при това достатъчно дългосрочни“, посочва експертът.

Според Кючуков самото присъствие на Тръмп на политическата сцена е индикация за тези кризи, а не непременно път към тяхното решаване. Обществото в САЩ е не просто разделено, а „вътрешно конфронтирано“, като линиите на разлом преминават отвъд партийната принадлежност между републиканци и демократи, стигайки до радикализация и екстремизъм, посочи гостът.

Американското общество, исторически интровертно и фокусирано върху вътрешните си проблеми, днес е изправено пред предизвикателства, които Кючуков определя като системни. Те включват икономическо неравенство с намаляване на средната класа и растяща социална несправедливост.

Свързани статии

В същото време има и засилен миграционен натиск, а миграцията е превърната в инструмент за силово управление и политическа поляризация. На този фон има срив в легитимността на институциите и правните норми, добави Кючуков.

Лозунгът „Да направим Америка отново велика“ (MAGA) е дефиниран като опит за търсене на решение чрез „поглед назад към загубената сигурност“. Тази носталгия по миналото обаче се сблъсква с реалността на една нова епоха, в която досегашните инструменти за управление вече не сработват, каза Кючуков.

Паралелно с вътрешните трусове в САЩ светът е свидетел на разпадането на следвоенния международен ред. Според Кючуков, двата основни стълба на глобалната стабилност – международните институции и международното право – са в състояние на ерозия.

„Международното право беше директно отречено, включително от самия Тръмп, който каза, че това е инструмент на слабите“, посочи той. 

Целия разговор може да гледате на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

Последна актуализация: 11:56 | 27.04.26 г.
доналд тръмп икономиката на сащ
1
khao
преди 3 часа
кажи чесно :):) ...и тоя е един класен анализатор като нашия бътер! :):) Още избирането на Тръпм през 2016 беше голяма червена лампа и индикатор че вече има системна и дълбока криза в американското общество! ... признаците на тая криза се виждаха още 2001 (може да е било и от по рано, но тогава отидах там и ги опознах като хора)
