Президентът на Унгария се е съгласил да се оттегли от поста

Президентът на Унгария Тамаш Сульок е подписал конституционните поправки, с които се слага край на мандата му, предава Bloomberg.

Текстовете, одобрени тази седмица от парламента, изпълняват едно от централните предизборни обещания на премиера Петер Мадяр – да отстрани всички висши представители на Унгария, назначени по времето на предшественика му Виктор Орбан.

Парламентът, доминиран от партията на Мадяр Тиса, ще избере нов държавен глава преди националния празник на 20 август, отбелязващ държавността на Унгария.

Премиерът прекроява унгарската политика, след като неговият предшественик предприе мерки срещу гражданското общество и независимите медии, за да изгради нелиберална държава и да провокира конфликти с другите членки на Европейския съюз (ЕС) относно върховенството на закона.

„С подписа на Сульок последната пречка за влизането в сила на нашите общи решения е премахната“, коментира Мадяар в публикация в социалните мрежи.

Сульок е прослужил половината от петгодишния си мандат като президент. С положения подпис той на практика се съгласява да напусне поста си, след като Мадяр го нападна по време на предизборната кампания заради политическата му лоялност, която – по думите на премиера, е взела връх над отговорността му да бъде пазител на демокрацията.

Президентът така и не се е изказвал по щекотливи въпроси, като системното малтретиране на деца под държавни грижи и нападенията срещу журналисти и представители на граждански организации в последната фаза на все по-автократичното управление на Орбан.

Поправката, подписана от Сульок, също така определя възрастова граница от 70 години за съдиите в конституционния съд, което ще доведе до отстраняването на няколко членове на висшия орган, лоялни на Орбан, включително председателя на съда Петер Полт.