Германският канцлер прави рокади в кабинета след скандал

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви промени в правителството след скандала около използването на сурогатна майка от високопоставен депутат и намекна, че предстоят още кадрови решения, пише БГНЕС.

Йенс Шпан подаде оставка като председател на парламентарната група на дясноцентристкия съюз ХДС/ХСС миналата седмица, след като стана известно, че той и съпругът му са станали родители чрез сурогатна майка в САЩ.

Сурогатното майчинство е забранено в Германия и е категорично отхвърляно от ХДС.

По-рано тази седмица Шпан беше заменен от началника на канцеларията на Мерц Торстен Фрай. В петък канцлерът съобщи, че постът на Фрай ще бъде поет от досегашния министър на здравеопазването Нина Варкен.

От своя страна тя ще бъде заменена в здравното министерство от генералния секретар на ХДС Карстен Линеман.

„Ще има още промени в кабинета“, заяви Мерц пред журналисти. Той добави, че решенията ще отнемат поне „още няколко дни, особено с оглед на лятната ваканция“.

Това е първата правителствена рокада, откакто Мерц встъпи в длъжност миналата година начело на коалиция между ХДС/ХСС и лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП).

Мерц и управляващите партии продължават да губят подкрепа в социологическите проучвания на фона на трудностите да съживят икономиката и да ограничат възхода на крайнодясната „Алтернатива за Германия“.

Според вестник Bild по-мащабните промени ще включват и освобождаването на транспортния министър от ХДС Патрик Шнайдер заради липсата на напредък в подобряването на остарялата инфраструктура въпреки увеличения бюджет на ведомството.