Българите полагат най-малко извънреден труд в ЕС

Работещите хора в България полагат най-малко извънреден труд сред страните членки на Европейския съюз, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

През 2024 г. само 0,4% от работещите хора в страната ни на възраст между 20 и 64 години са полагали извънреден труд, определян обикновено като 49 часа или повече седмично на основната работа.

На ниво ЕС делът на хората, които работят извънредно, е намалял с течение на времето – от 9,8% през 2014 г. на 8,4 на сто през 2019 г.

Сред страните членки на съюза Гърция има най-големия дял служители, които работят извънредно (12,4%), следвана от Кипър с 10% и Франция с 9,9 на сто. Най-нисък дял на служителите, полагащи извънреден труд, след България регистрират Латвия с 1% и Литва с 1,4%.

Работещи хора, които са полагали извънреден труд през 2024 г. Графика: Евростат

Данните на Евростат сочат още, че самонаетите лица, които са работили извънредно (27,5% от всички самонаети хора), са повече от обикновените служители (3,4% от общия брой на служителите).

Сред отделните професионални групи извънредният труд е най-обичаен при квалифицираните кадри в земеделието, горското стопанство и риболова (26,2% от всички работещи хора в тази професионална група), както и при мениджърите (21,1%).