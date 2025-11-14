Нивото на безработица в България спада през третото тримесечие до 3,4%

Коефициентът на безработица в България е 3,4%, което е с 0,2 процентни пункта по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2024 г., показва нов доклад на Националния статистически институт (НСИ).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години намалява с 0,3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. и достига 71,4%. Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години е 73,9%, като в сравнение с третото тримесечие на 2024 г. намалява с 0,5 процентни пункта.

Безработица

Безработните лица в България през третото тримесечие на 2025 г. са 104,5 хил. души, от които 59,5 хил. (57%) са мъже и 45 хил. (43%) - жени. Коефициентът на безработица е 3,4%, съответно 3,7% при мъжете и 3,1% при жените.

От всички безработни 19,4% са с висше образование, 56,4% - със средно, и 24,2% - с основно или по-ниско образование, изтъква НСИ.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 1,7% за висше образование, 3,7% за средно образование и 9,6% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (от една година или повече) са 42,5 хил. души, или 40,7% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 1,4%.

Коефициент на безработица в България по степени на образование. Графика: НСИ

От общия брой на безработните 22 хил. души, или 21%, търсят работа за първи път.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години през третото тримесечие на 2025 г. е 8,7% (8,4% при мъжете и 9,2% при жените). В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. този коефициент е по-висок с 1,7 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 1,4 процентни пункта, а при жените - с 2,1 процентни пункта.

Заетост

Общият брой на заетите лица в България през третото тримесечие на 2025 г. е 2,95 млн. души, от които 1,56 млн. са мъже и 1,39 млн. са жени. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53,6%, като при мъжете този дял е 59,7%, а при жените – 48,1%.

В сектора на услугите работят 2,02 млн. души, или 68,6% от заетите лица, в индустрията - 786,7 хил. (26,6%), а в селското, горското и рибното стопанство – 141,8 хиляди (4,8%).

По статус в заетостта заетите се разпределят по следния начин: 5,9% (173,2 хил.) са работодатели, 7,3% (214,8 хил.) - самостоятелно заети без наети, 86,6% (2,56 млн.) - наети, и 0,3% (9,2 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите 1,88 млн. (73,7%) работят в частния сектор, а 672,5 хил. (26,3%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 86,7 хил., или 3,4% от наетите лица.

Коефициент на заетост в България по възрастови групи. Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2025 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 2,82 млн. (1,49 млн. мъже и 1,33 млн. жени), а коефициентът на заетост е 71,4% (74,6% за мъжете и 68,1% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-29 навършени години е 34,4% (38,2% за мъжете и 30,4% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 77,5%, съответно 81% за мъжете и 73,9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост (20-64 навършени години) намалява с 0,1 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55-64 навършени години са 650 хил., или 71,9% от населението в същата възрастова група (76,1% от мъжете и 67,9% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години се увеличава с 1,8 процентни пункта.

Икономическа неактивност

Общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през третото тримесечие на 2025 г. е 2,45 млн., от които 994,9 хил. (40,6%) са мъже и 1,45 млн. (59,4%) - жени.

Икономически неактивните на възраст 15-64 навършени години са 1,03 млн. (452,5 хил. мъже и 580,3 хил. жени) и представляват 26,1% от населението в същата възрастова група (22,6% от мъжете и 29,7% от жените). От тях 43,8% са неактивни поради участие в образование или обучение. Обезкуражените на възраст 15-64 навършени години са 16,6 хил., или 1,6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.